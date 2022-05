Bart Eeckhout over de keuze voor Jo Brouns (cd&v): ‘De ene Limburgse politicus wordt tegen de andere ingezet’

Was je verrast door de uiteindelijke namen?

“Ja en nee. Collega Ann De Boeck had al begrepen dat er een heel grote kans was dat Hilde Crevits van bevoegdheid zou veranderen. Jo Brouns lijkt mij vooral gekozen omdat hij in het Limburgse plaatje past. Hij komt uit het Vlaams Parlement, wat ze binnen de Vlaamse fractie wel belangrijk vinden. Hij is ook een populaire burgemeester en stemmenkampioen in Kinrooi. Dat is heel belangrijk voor de buik van de partij, want een van de kritieken op het beleid was dat de lokale kracht van de burgemeester te weinig werd gehoord in Brussel. Door nu een burgemeester te benoemen tot minister zegt de partij: ‘We hebben jullie gehoord.’”

De nieuwe vertegenwoordiger moest dus vooral uit Limburg komen?

“Ja, dat is an sich een heel betwistbare manier om zulke functies uit te delen, want je zou toch denken dat mensen gekozen worden op basis van capaciteiten en affiniteit met de bevoegdheden. Dat moeten we nog een beetje afwachten bij Jo Brouns. Hij is eigenlijk politiek eerder opgeleid op het vlak van Welzijn. Hij is namelijk begonnen als medewerker op het kabinet van gewezen Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Brouns had ook minister van Welzijn kunnen worden, al denk ik dat de partij dat op dit moment een te groot risico vond. Maar een aantal mensen die in aanmerking kwamen voor de job zijn inderdaad van de lijst geschrapt omdat ze niet uit Limburg kwamen. Dat is natuurlijk een heel gekke manier van werken.”

Is de benoeming van Brouns, een burgemeester van een plattelandsgemeente, een stempel die Coens nog heeft proberen drukken, of is dit ook al doorgesproken met Sammy Mahdi?

“Er lag zeker een ander scenario op tafel waarbij Nawal Farih uit de Kamer, die heel veel afweet van welzijn en volksgezondheid, minister van Welzijn zou kunnen worden. Dat was het scenario van Sammy Mahdi. We stellen nu vast dat een aantal krachten binnen de partij dat niet zagen zitten.

“Je ziet dat er twee sporen waren: een intern en een extern spoor, waarbij enerzijds gepoogd was om de interne wrevel weg te masseren door Crevits, die een beetje de moeder van de partij is geworden, naar voren te schuiven, anderzijds was er een extern spoor om nieuwe mensen interesse te laten krijgen in de partij. Dan was de keuze voor Farih wellicht meer aangewezen. Maar ze hebben voor het interne spoor gekozen. Ik denk dat Mahdi dit eerder heeft moeten aanvaarden dan dat hij het heeft doorgeduwd.”

Brouns krijgt als nieuwkomer het moeilijke stikstofdossier op zijn bord. Is hij daar de juiste man voor?

“Hij komt uit Limburg, een van de ‘oorlogszones’ in het stikstofconflict. Veel van de bedrijven die bedreigd worden met sluiting of strenge maatregelen komen uit de Limburgse Kempen. Het is wel duidelijk dat hij vanuit Limburg die strijd zal moeten aangaan en ik voorspel dat er heel snel een conflict komt binnen de Vlaamse regering waarbij cd&v zich zal loskoppelen van het gemaakte akkoord.

“Dan is er de tactische strijd, want ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) komt uit Limburg. De ene Limburgse politicus wordt dus tegen de andere ingezet om de ziel van het Limburgse platteland te verdedigen. Dat wordt nog een spannende affaire. Ook Open Vld is stilaan de handen van het akkoord aan het aftrekken. Een van de strengste critici van het stikstofakkoord is gewezen Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten, die vlakbij de abdij van Averbode woont. De boerderij bij de abdij moet sluiten en komt zo in het oog van de storm rond het stikstofakkoord.”

Is Crevits de juiste vrouw voor de lastige welzijnsdossiers?

“De keuze van haar hart was de verantwoordelijkheid te blijven opnemen voor de moeilijke landbouwdossiers. Maar ik begrijp de keuze voor Hilde Crevits. Wouter Beke werd weleens een empathisch tekort verweten. Vooral in zijn externe communicatie had hij het heel moeilijk om over te brengen dat hij meeleefde met de moeilijke dossiers die hij moest beheren. Dat kan je Crevits wel toevertrouwen.

“Maar de fundamentele kwesties die binnen Welzijn op tafel liggen, de besparingen die daar moeten worden doorgevoerd en een aantal disfuncties die in de administratie zijn opgedoken, gaan natuurlijk niet weg. Crevits kent het apparaat vanbinnen en vanbuiten, ze kan met een propere lei beginnen bij de door cd&v aangestuurde machinerie op Welzijn en ik denk dat ze het vertrouwen van die eigen zuil zal kunnen herwinnen.

“Het viel me ook op bij de communicatie over de herschikking dat heel veel aandacht besteed is aan hoe belangrijk Welzijn is voor de partij. Dat is een signaal aan de weggelopen kiezers. Maar het betekent wel dat het meer politiek explosieve landbouwdossier wordt toevertrouwd aan een debutant.”

Kunnen Crevits en Brouns bij cd&v de ommekeer inluiden?

“Het is een naar binnen gekeerde keuze, voor de interne vrede, en een die van weinig zelfvertrouwen getuigt. Joachim Coens noemde Jo Brouns een nieuw talent, maar die man is al 47 jaar. Zo jong is dat ook weer niet. Het is een klassiek cd&v-profiel. Het is eerder een keuze voor het behoud van wat er nog is. Ik denk niet dat de grote vernieuwing van deze herschikking zal komen.”

Huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi is momenteel de enige kandidaat om Coens op te volgen als partijvoorzitter. Laat de partij al in haar kaarten kijken over wie hem zou vervangen in de federale regering?

“Dat is inderdaad een lastige kwestie omdat hij op een moeilijk departement zit waar je toch vaak moet kiezen tussen het hart en het verstand, zeg maar. Sammy Mahdi heeft aan gezag en populariteit gewonnen door eerder aan de strenge kant van het asielbeleid te zitten. Zijn profiel kennende zal hij op zoek gaan naar iemand die op dezelfde manier in de wereld staat, een wat rechtser profiel. Maar het is nog even uitkijken wie dat zal doen.”