Bart Eeckhout: ‘Het stikstofakkoord bevat een belangrijke zwakke schakel’

Dag Bart, er is dan uiteindelijk toch een stikstofakkoord afgesloten. Wat is er juist beslist?

“Uiteindelijk is er niet zo heel veel verschil met het akkoord dat zondag al was gesloten tussen N-VA en Open Vld. De twee knopen waar cd&v toen niet mee akkoord kon gaan, zijn slechts voorlopig opgelost met de belofte dat ze onderzocht zullen worden.

“Op korte termijn zullen al de punten waar ook cd&v zondag mee akkoord ging, uitgevoerd worden. Dat gaat dan bijvoorbeeld om compensatie voor boeren die stoppen, waarvoor 3,6 miljard euro wordt uitgetrokken. Het doel blijft om de stikstofneerslag tegen 2030 met de helft te verminderen.

“Tegelijkertijd komt er dus een nieuw openbaar onderzoek dat moet nagaan of de extra versoepelingen die cd&v vroeg, ook effectief uitgevoerd kunnen worden vanaf 2025. Het gaat dan om de zogenoemde ‘externe saldering’, het idee dat een landbouwbedrijf een deel van de toegestane stikstofuitstoot van een bedrijf dat ermee stopt, kan overnemen.

“Het andere knelpunt draait om de uitstootnormen voor landbouwbedrijven en de industrie: cd&v vroeg om die normen geleidelijk aan gelijk te trekken. Dat zal worden onderzocht tegen het einde van dit jaar. Als dat onderzoek positief is, verdwijnt de strengere drempel voor de boeren in 2025 en zullen vergunningen via een passende beoordeling kunnen worden uitgereikt. Dat wil zeggen dat er per vergunningsaanvraag een individueel onderzoek komt naar de impact op de natuur.”

Maar daarmee is dus nog niet zeker dat cd&v al zijn eisen binnenhaalt?

“Met dat onderzoek zit je inderdaad meteen bij een belangrijke kwetsbare schakel: 2025 is een jaar na de verkiezingen. Het kan evengoed zijn dat de toekomstige regering het bord toch weer afveegt. Dat is dus een groot risico dat cd&v loopt.”

Hoe komt het dat een akkoord nu toch mogelijk was?

“Een eerbaar compromis zat er al lang niet meer in, maar anderzijds was binnen de regering uiteindelijk ook de nuchterheid doorgedrongen dat er geen alternatief was buiten een akkoord vinden met de drie partijen uit de meerderheid.

“Er hebben de afgelopen weken tal van alternatieven gecirculeerd, van wisselmeerderheden tot een minderheidsregering. Maar dat staat allemaal zo ver af van de politieke cultuur die wij kennen, dat al die alternatieven nog meer ellende met zich meegebracht zouden hebben. Uiteindelijk was voor iedereen aan tafel duidelijk dat ze toch telkens bij elkaar zouden uitkomen.”

Iedereen op de persconferentie toonde zich bijzonder tevreden, minister-president Jan Jambon (N-VA) niet het minst. Opvallend?

“Dat hoort er natuurlijk bij, dat politici elkaar bewieroken terwijl ze een paar dagen geleden nog neus aan neus stonden in het parlement en heel Vlaanderen getuige was van de slechte onderlinge verhoudingen. Dus dat sfeertje van collegialiteit aan tafel zou ik toch met een dikke korrel zout nemen.

“Er zijn diepe wonden geslagen. Niet alleen persoonlijk, maar tussen de partijen zijn ook strategische conflicten blootgelegd die het heel moeilijk gaan maken om voor de rest van de legislatuur nog met een deftig beleid te komen. Het is natuurlijk nog maar een jaar, dus ze zullen dit wel overleven. Maar toch zal veel van dat wantrouwen blijven hangen in de aanloop naar en na de verkiezingen van volgend voorjaar.”

Wat schuilt er achter dat wantrouwen?

“Het komt van twee kanten. Je hebt een N-VA die tegen de limieten loopt van haar provocerende stijl van beleid én campagne voeren, waarvan minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) toch een beetje het prototype is. Denk ook aan partijvoorzitter Bart De Wever, die vindt dat cd&v ‘kapot gemaakt’ moet worden. Dan maak je het je coalitiepartner gewoon moeilijker dan strikt noodzakelijk.

“Daartegenover staat cd&v, een partij die voor het eerst sinds lang niet buigt, en volop de concurrentie wil aangaan. Ondanks dit akkoord blijft dan ook die vaststelling bestaan: de twee partijen zijn mekaars rechtstreekse concurrenten, en dat zal in de toekomst blijven botsen.”