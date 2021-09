▶ Bart De Wever: ‘We worden gegijzeld door coronamaatregelen waar geen draagvlak meer voor is’

Bekijk de video:

De Wever beschouwt de mondmaskers als “een laatste risico van het leven, waarin niks zonder risico is”. Volgens de Antwerpse burgemeester bestaat er bij velen “het gevoel dat we gegijzeld worden”. De Wever wijst op het contrast met Brussel qua vaccinatiegraad dat “niet groter kan zijn”. Of hij dan bedoelt dat Vlaanderen door Brussel gegijzeld wordt? “In Brussel zit de vaccinatiegraad van de 12- tot 17-jarigen op 17 procent. Daar zitten ze met een echt probleem. Je kan moeilijk aan alle Vlamingen gaan zeggen: ‘Jullie moeten jullie leven maar blijven opschorten en beperken omdat er elders een probleem is’. Dat draagvlak is ook helemaal weg. Het is helemaal op. Mensen houden nog afstand in het formele deel en eens dat gedaan is, gaan ze allemaal naar elkaar. Het is helemaal op, het moet ook stoppen.”

“Ik heb het gevoel dat we het achter ons kunnen laten. We kunnen nog wel voorzichtig zijn en hygiënische maatregelen nemen zoals bij de griep. Iedereen mág ook een mondmasker dragen, maar dat dat nog verplicht wordt aan iedereen, in het professionele en het recreatieve leven, dat moeten we achter ons kunnen laten. Mensen zoeken toch achterpoortjes en ze doen het toch.”

“We gaan aan 83 procent geraken”, zegt De Wever over de vaccinatiegraad in Antwerpen. Hij voegt eraan toe dat er nog een inspanning wordt gedaan om de moeilijkst bereikbare groepen toch nog te kunnen bereiken. Hij toont opnieuw begrip voor wie zich niet wil laten vaccineren. “We moeten ze niet stigmatiseren en wegzetten als egoïsten die hun verantwoordelijkheid niet nemen”, aldus de burgemeester van Antwerpen. “Dan krijg je pas echt een militante en agressieve antivaxbeweging.” De Wever vindt dat er zeker geen verplichting tot vaccinatie moet komen.

‘Geen persoonlijke aanval’

De N-VA-voorzitter haalt in VTM Nieuws ook opnieuw uit naar de ministeriële besluiten waarmee ons land door de coronacrisis wordt geloodst. “Dit gaat over grondrechten en vrijheden van burgers die worden ingeperkt. Dat is niet niks. En dat gebeurt bij de handtekening van een minister. Mochten die teksten nu deugen, dan zou ik zwijgen. Maar van de eerste dag, komt men voortdurend met slechte teksten. Die worden wel rondgedeeld, maar dan heb je welgeteld twee uren om opmerkingen te formuleren, waar al dan niet rekening mee wordt gehouden. En nu loopt de emmer echt wel over met dat nachtleven.”

De Wever ontkent dat hij daarmee persoonlijk minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, viseert. “Dit gaat over beleid, over tekst, ik val haar niet aan als persoon. Ik speel op de inhoud, niet op de persoon. Die eerste ministeriële besluiten kwamen niet van haar en die trokken ook op niks. Het gaat over beleid en ik vind dat Binnenlandse Zaken faalt.” Hij verwijst daarmee ook naar de watersnood. “Daar heeft men de mensen echt in de steek gelaten.”