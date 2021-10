Bart De Wever reageert na verstrengingen: ‘Wij zijn in het Covid Safe Ticket gedwongen’

“Het Vlaamse niveau moest één ding doen en dat was zijn bevolking vaccineren. Dat hebben wij schitterend gedaan, met 92 procent”, zei De Wever. “Als een regio 10 procent bezetting heeft op intensieve zorgen en Wallonië heeft 15 procent en Brussel 25 procent. Waar ga je dan verstrengen? Voor de Vivaldi-club is dat in Vlaanderen.”

Voor De Wever had er dus vooral in de andere twee gewesten moeten worden ingegrepen. “Je zou toch mogen verwachten dat als de beste leerling een tandje bijsteekt, de allerslechtste leerling dat zeker zou moeten doen. Maar er gebeurt gewoon nooit iets.”

Het Corona Safe Ticket in de horeca vindt hij een slecht idee, omdat het zorgt voor een vals gevoel van veiligheid. Het zou mensen aanzetten om alle voorzorgen overboord te gooien. “Wij zijn gedwongen in dat Covid Safe Ticket en dat is een ‘fausse bonne idée’”, zegt hij nog.

De vaccinatiegraad kan in Vlaanderen volgens De Wever ook niet significant meer omhoog. Op intensieve zorg in Antwerpen liggen volgens de N-VA-burgemeester voor tweederde ongevaccineerden. “En de meeste van die mensen zijn van niet-Europese origine. Dat zijn de groepen die je heel moeilijk met vaccinatie kan bereiken”, aldus De Wever. “Dat zijn ook niet de mensen die naast u op restaurant zitten.”