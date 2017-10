Bacquelaine geeft plankgas voor pensioen op punten

Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) duwt door met het pensioen op punten. Tegen eind deze maand wil hij advies van de sociale partners, daarna begint hij wetteksten te schrijven. Maar de de bonden aan hangen aan de rem.

Het moet het sluitstuk worden van de grote pensioenhervorming die deze regering wil realiseren: het puntensysteem. De pensioenuitkeringen moeten vanaf 2025 fundamenteel anders worden berekend.

Kort samengevat: per gewerkt jaar krijg je punten, die worden op het einde van je carrière opgeteld en vermenigvuldigd met een bedrag in euro. De waarde van elk punt is afhankelijk van de economische conjunctuur. Het doel is dubbel. Pensioenen moeten betaalbaar blijven voor de staat, maar hoog genoeg voor de burger die ze ontvangt.

Tegen het einde van de legislatuur moet het systeem goedgekeurd zijn in het parlement, heeft minister Bacquelaine altijd gezegd. Nu die deadline in zicht komt schakelt hij een paar versnellingen hoger, bevestigt ook zijn kabinet.