Back to the 80’s: Jambon herlanceert legendarische technologiebeurs Flanders Technology International

“De bedoeling is dat we de Vlamingen weer geloof geven in eigen kunnen. Ik zie in Vlaanderen twee ‘bubbels’ vandaag. De ene telt mensen die denken dat we klaar zijn voor de toekomst. Die zien dat we bijvoorbeeld met Imec en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie in de topklasse spelen. In de andere bubbel zitten mensen die zeggen: we kunnen niets, we zijn niets en we zijn niet gewapend voor de globalisering. Ik wil die laatste bubbel verkleinen”, zei Jan Jambon tijdens een persmoment.

De concrete plannen houdt Jambon voor zijn Septemberverklaring na de zomervakantie, maar al zeker is dat er ‘living labs’ komen over heel Vlaanderen: nieuwe plekken waar bedrijven, universiteiten en overheden samen kunnen nadenken over de uitdagingen van de toekomst. Er zullen ook een vijftal grote technologiebeurzen georganiseerd worden in 2024. En er zijn de (reeds bestaande) plannen voor een nieuw Vlaams Datanutsbedrijf, dat moet werken rond datadeling en online privacy van burgers. Het zou Vlaanderen een wereldwijde primeur moeten geven eind dit jaar.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Beeld BELGA

Jambon haalt de mosterd bij Flanders Technology International, de technologiebeurs die vanaf begin jaren tachtig jarenlang massa’s bezoekers naar Gent lokte en niet uit de media te branden was. Het nieuwe project zal de naam Flanders Technology & Innovation dragen. Het is de bedoeling dat alle ministers van de Vlaamse regering hun steentje bijdragen, via plannen binnen hun eigen bevoegdheden. Voor het hele project is in een budget van 13 miljoen euro voorzien.

Stikstof

Verder benadrukte Jambon tijdens zijn persmoment dat het omstreden Vlaams stikstofakkoord uitgevoerd moet worden zoals afgesproken. Van terugkrabbelen kan geen sprake zijn. “Als je naar het volledige akkoord kijkt, dan kun je toch niet zeggen dat we dit doen om onze landbouw de nek om te wringen?” Jambon verwees onder meer naar de regeling die zijn regering vorige vrijdag afsloot. Varkensboeren met een hoge impact op de omliggende natuur krijgen een vergoeding van 154 euro per dier als ze vrijwillig stoppen. “Het stikstofakkoord is al volop in uitvoering.”

Voor een Vlaamse versie van de Nederlandse boerenprotesten - die hand over hand toenemen - vreest Jambon naar eigen zeggen niet. “We hebben het zover niet laten komen als in Nederland en dus moeten we ook minder draconische maatregelen nemen. Uiteraard is het voor de 40 rode bedrijven die dicht moeten pijnlijk, maar we spreken hier wel over een sector van 23.000 bedrijven.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) stuurde woensdag een gelijkaardige boodschap uit, als reactie op gewelddadig boerenprotest voor de woning van haar Nederlandse collega Christianne van der Wal : “Intimidatie en bedreigingen zullen geen effect hebben op wat moet gebeuren.” Demir diende recent zelf klacht in na doodsbedreigingen tijdens een boerenprotest.