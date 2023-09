Asielcrisis dreigt alweer, een regeringscrisis allerminst: waarom groenen en socialisten protesteren met de handrem op

Vandaag zit Vivaldi voor het sinds het politieke zomerreces weer rond de tafel. Dat gebeurt meteen in een gespannen sfeer, want vooral de linkse coalitiepartners eisen een bocht van staatssecretaris Nicole de Moor. Zij kondigde eerder deze week aan dat alleenstaande mannen die asiel aanvragen voorlopig geen opvangplek meer zullen krijgen. De opvang wordt voorbehouden aan gezinnen met kinderen.

Illegaal en onacceptabel, klinkt het bij socialisten en groenen: mannen zijn ook mensen die onderdak nodig hebben. “Ik vraag met aandrang dat staatssecretaris De Moor haar instructie terugtrekt. Die is immers onwettig. We moeten extra plaatsen creëren voor het te laat is”, zegt vicepremier Petra De Sutter (Groen). Desnoods moeten gemeenten maar verplicht worden om opvangplaatsen te voorzien, klinkt het. “Als anderen rond de regeringstafel ook willen dat mensenrechten in ons land worden gerespecteerd, verwacht ik dat zij kleur bekennen en ook zeggen waar het op staat.”

Tegelijk heeft niemand in Vivaldi voorlopig zin om de zaak op de politieke spits te drijven en een regeringscrisis uit te lokken. Groen en PS voeren vooral van buitenaf, met name vanuit de Brusselse regering, de druk op. “Dit beleid zal nieuwe tentenkampen maken”, verklaarde Brussels staatssecretaris Elke Van den Brandt (Groen). En minister-president Rudi Vervoort (PS) riep De Moor in naam van de regering op om de wet te respecteren.

Voor de groenen en socialisten in Vivaldi is het wandelen op een slap koord. Niemand heeft zin om een regeringscrisis uit te lokken. Maar een humaan asielbeleid stond voor beide partijen hoog op het prioriteitenlijstje bij de start van de federale regering. Het volgens hen denigrerende en onmenselijke beleid van voormalig staatssecretaris Theo Francken gold daarbij als het voorbeeld van hoe het niet moest.

Dat maakt het extra pijnlijk dat Vluchtelingenwerk Vlaanderen gisteren uitgerekend naar de noodmaatregelen van Theo Francken (N-VA) verwees. “De federale regering was toen wél in staat om iedereen een opvangplaats te geven”, aldus Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dat voorlopig De Moor niet meer te hulp wil schieten in de zoektocht naar opvangplaatsen.

Maar de ecologisten pikken de kritiek niet dat zij zouden laten betijen. “We zijn een regering met zeven, en we gaan dit niet zomaar laten passeren. Maar het is niet fair naar ons te wijzen als de staatssecretaris en de premier hun verantwoordelijkheid niet nemen.”

De realiteit is niettemin dat in de feiten weinig verandert. In de praktijk was er in het opvangnetwerk van Fedasil nu al geen plek voor alleenstaande mannen. Zij waren aangewezen om elders slaapplaats te vinden - in de daklozenopvang, een kraakpand of op de straatstenen. Maar, zo klinkt het fors in de regering: het is één ding om vanuit een noodsituatie geconfronteerd te worden met die realiteit, en iets helemaal anders om er je officiële beleid van te maken.

Naar verwachting zullen de coalitiepartners vandaag vooral tekst en uitleg vragen van De Moor. Concrete oplossingen worden niet meteen verwacht. Op korte termijn lijkt enkel een uitbreiding van de opvangcapaciteit soelaas te bieden, maar de ervaring leert dat opvangplaatsen moeilijk te vinden zijn. Toch bezweert premier Alexander De Croo (Open Vld) dat de maatregelen tijdelijk zijn. “We blijven ondertussen zoeken naar opvangplaatsen”, zegt hij in De Tijd.

Vorig jaar werden door de regering al maatregelen genomen om sneller asielaanvragen te behandelen - waardoor ook sneller plaats vrijkomt in de opvangcentra - maar zulke ingrepen leveren niet van de ene dag op de andere enorme winst op.