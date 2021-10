Armin Laschet kondigt vertrek aan als partijleider CDU, nu centrumlinkse coalitie in de maak lijkt

Laschet zou parlementariërs van de CDU vanmiddag tijdens een virtuele vergadering hebben laten weten dat de partij na de verloren verkiezingen een nieuwe start moet maken, een proces dat hij niet in de weg wil staan. De CDU kondigde aan dat Laschet om half zeven plaatselijke tijd een officiële verklaring zal afleggen op het partijhoofdkantoor van de partij. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij daar zijn vertrek aankondigen.

De 60-jarige Laschet, succesvol minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, werd door de CDU aangewezen als opvolger van vertrekkend bondskanselier Angela Merkel. De CDU/CSU eindigde bij de verkiezingen echter als tweede partij, net achter de sociaaldemocratische SPD van Olaf Scholz.

Misstappen

Laschet was niet erg populair bij de kiezers, mede door enkele misstappen in aanloop naar de verkiezingen. Zo kreeg Laschet veel kritiek omdat hij tijdens een toespraak van president Frank-Walter Steinmeier na de enorme overstromingen in juli lachend in beeld was. Bij die natuurramp kwamen zeker 180 mensen om.

De SPD van Olaf Scholz zette gisteren intussen een belangrijke stap naar de vorming van een nieuwe regering. De Groenen en de rechts-liberale FDP verklaarden zich bereid tot coalitieonderhandelingen. De CDU zou daarmee buitenspel staan. Als de onderhandelingen slagen, wordt Scholz de nieuwe bondskanselier.