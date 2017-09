Ann Soete (ex-N-VA) komt als onafhankelijke op voor Open Vld Plus in Brugge

Soete brak recent met de N-VA toen ze het lijsttrekkerschap moest laten aan Pol Van Den Driessche. Sindsdien zetelt ze als onafhankelijke in de gemeenteraad - en het Vlaams Parlement - en zo trekt ze dus ook naar de kiezer, weliswaar op de lijst van Open Vld Plus.

De liberalen willen hun lijst verder openstellen voor "Plus"-kandidaten. Die plus staat symbool voor het positieve verhaal dat de partij wil brengen maar ook voor de samenwerking met mensen van buiten de partij. "Plus betekent meer. Meer samenwerking, meer kans om de huidige meerderheid te breken en vooral meer voor Brugge. We voelen de ontevredenheid bij de burgers", aldus Van Volcem die met de slogan "een nieuwe motor voor Brugge" naar de kiezer gaat. "Want de oude sputtert!"