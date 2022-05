Amerikaans wetsvoorstel om abortus te legaliseren strandt in de Senaat

De tegenstand van de Republikeinse oppositie in de honderd koppen tellende Senaat was te sterk. Behalve alle vijftig Republikeinse senatoren stemde ook Joe Manchin, de conservatiefste Democratische senator, tegen.

Met de wet wilden de Democraten het recht op abortus verankeren. Ze vrezen een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof de komende weken. Uit een gelekte conceptuitspraak bleek dat de meerderheid van de conservatieve opperrechters een streep wil zetten door de historische Roe v. Wade-uitspraak van bijna vijftig jaar geleden, waarin het recht op abortus op federaal niveau werd vastgelegd. Als het conceptvoorstel werkelijkheid wordt, is het voortaan aan de Amerikaanse staten zelf om te bepalen of abortus toegestaan is, net zoals dat voor 1972 zo was. Republikeinse staten al een tijd bezig met het recht op abortus flink in te perken, bijvoorbeeld door het afbreken van de zwangerschap na zes weken te verbieden, zoals vorig jaar september in Texas gebeurde. Veel vrouwen weten op dat moment nog niet dat ze zwanger zijn.

Amerikaanse media melden ondertussen dat twee Republikeinse senatoren, Lisa Murkowski en Susan Collins, al in februari met hun eigen wetsvoorstel kwamen om het recht op abortus vast te laten leggen. Het tweetal is pro-abortus, maar vindt dat er ruimte moet zijn voor uitzonderingen op religieuze gronden. Volgens Collins moeten katholieke ziekenhuizen bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen of zij wel of geen abortussen willen uitvoeren. De Democratische senator Tim Kaine zou nu met Collins en Murkowski in gesprek zijn om dit voorstel nieuw leven in te blazen, al stelt Kaine wel duidelijk dat er nieuwe inbreng zal zijn.

Meerderheid is voor legale abortus

Een meerderheid van de Amerikanen vindt dat abortus in alle of in de meeste omstandigheden legaal moet blijven. De Democraten hopen dan ook dat de verloren stemming in de Senaat voorstanders van abortusrechten mobiliseert in aanloop naar de parlementsverkiezingen, die zullen worden gehouden in november.

In een eerste reactie veroordeelde president Biden de blokkade door de Republikeinen “op een moment dat de grondwettelijke rechten van vrouwen ongekend worden aangevallen, en het druist in tegen de wil van de meerderheid van het Amerikaanse volk”. Hij hoopt dat er na de verkiezingen een Democratische meerderheid is in de Senaat, zodat het wetsvoorstel alsnog kan worden aangenomen.