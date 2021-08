‘Amerika is in verlegenheid gebracht op wereldtoneel’: Mike Pence haalt hard uit naar Joe Biden

“De rampzalige terugtrekking uit Afghanistan door de regering-Biden is een ongeziene vernedering van ons buitenlands beleid”, zo trekt Pence van leer tegen Biden. De voormalige vice-president hekelt de uitspraken van Biden in juli, dat het “erg onwaarschijnlijk is dat de taliban heel het land kunnen overnemen”. Vandaag is dat onwaarschijnlijke scenario een “verschrikkelijke realiteit” geworden.

Volgens de brief heeft de Biden-administratie nu een akkoord met de taliban geschonden dat de republikeinse regering-Trump had gesloten. Als de taliban zich aan bepaalde afspraken hielden, gingen de Amerikaanse troepen geleidelijk weer naar huis gaan, schrijft Pence. De taliban moesten hiervoor hun aanvallen op Amerikaanse doelwitten staken, geen onderdak bieden aan terroristen, en met Afghaanse leiders onderhandelen over de oprichting van een nieuwe regering.

De terugtrekking zou onder president Donald Trump op 1 mei van dit jaar voltooid zijn geweest. Dat Biden vervolgens besloot om de troepen langer in het land te houden, leidde volgens Pence tot het offensief waarmee de taliban de macht grepen.

Lees ook Van Sovjets tot taliban: een overzicht van meer dan veertig jaar oorlog in Afghanistan

“Deze situatie heeft Amerika op het wereldtoneel in verlegenheid gebracht, bondgenoten aan onze betrouwbaarheid doen twijfelen en vijanden aangemoedigd onze vastberadenheid op de proef te stellen”, schrijft Pence. “En het ergste van alles is dat hij de nagedachtenis heeft onteerd van de heldhaftige Amerikanen die na 9/11 hebben geholpen de terroristen ter verantwoording te brengen, en van iedereen die de afgelopen 20 jaar in Afghanistan heeft gediend.”

Oud-president Trump zelf uitte in een interview met Fox News eerder deze week al zijn ongenoegen over de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan. De VS hadden daar twintig jaar geleden nooit moeten ingrijpen, aldus Trump.