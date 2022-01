Amerika en Rusland zijn vooraf al pessimistisch over gesprekken in Genève

In het weekend liet Washington al verschillende rooksignalen opstijgen, in de vorm van interviews in de pers met functionarissen. De boodschap: als de Russen hun buurland binnenvallen, zullen binnen enkele uren een reeks financiële, technologische en militaire sancties van kracht worden tegen Rusland.

De Amerikaanse houding druipt van het pessimisme. “Ik denk niet dat we de komende week doorbraken zullen zien”, zei Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zondag op verschillende Amerikaanse nieuwszenders. “Het is moeilijk vooruitgang te boeken wanneer er een voortdurende escalatie is”, zei hij tegen ABC News. “Wanneer Rusland een pistool op het hoofd van Oekraïne zet met 100.000 troepen in de buurt van zijn grenzen.”

Deze signalen werden duizenden kilometers verderop in Moskou niet gewaardeerd. “Natuurlijk doen we onder druk geen concessies”, zei Sergei Ryabkov, de Russische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, zondag tegen het Russische persbureau RIA. De kans bestaat dat de onderhandelingen vandaag na één ontmoeting zullen eindigen, dreigde Ryabkov: “Amerikanen moeten zich hier geen illusies over maken.”

Troepen aan de grens

Met het voortijdig communiceren van hun standpunten hopen de Amerikanen hun Russische tegenhangers ervan te doordringen hoe serieus ze de situatie rond Oekraïne nemen. Moskou ontkent dat het Oekraïne wil binnenvallen, maar Russische troepen staan opgesteld aan de grens. De VS hebben steeds gezegd geen oorlog te zullen voeren over Oekraïne, maar wel “resoluut” te antwoorden op een inval. De spanningen rondom Oekraïne gelden als de ernstigste crisis sinds het einde van de Koude Oorlog.

De Amerikanen hebben met bondgenoten afspraken gemaakt over het afsnijden van Russische financiële instellingen van wereldwijde transacties. Ook het opleggen van een embargo op in de VS geproduceerde of ontworpen technologie, nodig voor de Russische defensie-industrie, ligt op tafel, net als het bewapenen van opstandelingen in Oekraïne.

Agressie tegen buurlanden

“We zijn op dit punt aangekomen omdat Rusland zich het afgelopen decennium herhaaldelijk agressief heeft opgesteld tegen buurlanden”, zei minister Blinken zondag tegen CNN. Als voorbeelden gaf hij de Russische agressie in Georgië, Moldavië en de bezetting van de Krim in 2014. Vandaag zullen de Amerikaanse delegaties in Genève herhalen dat de hernieuwde agressie tegen Oekraïne “niet wordt geaccepteerd, niet wordt getolereerd”.

Als de Russen wel bereid blijken tot de-escalatie, dan zullen de Amerikanen hen waarschijnlijk tegemoet komen door een deel van de Amerikaanse troepen die gestationeerd zijn in Baltische staten en Polen, terug te trekken.

Wat niet meehelpt zijn de recente ontwikkelingen in Kazachstan. De afgelopen weken braken daar demonstraties uit nadat de regering de brandstofprijzen had verhoogd. Met geweld heeft het regime demonstranten aangepakt, duizenden mensen zijn opgepakt, regeringstroepen schieten met scherp. Rusland steunt het regime met militairen. Volgens de staatstelevisie van Kazachstan zouden er bij confrontaties zo’n 164 mensen zijn omgekomen – zaken die de Amerikanen onrustig stemmen.

Wendy Sherman, de plaatsvervangende minister van Buitenlandse Zaken van de VS, leidt maandag het gesprek in Genève. Woensdag spreekt Rusland met de NAVO, donderdag met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). De komende dagen zal duidelijk worden of de pessimistische toon waarmee de Russen en Amerikanen de gesprekken ingaan strategie is of werkelijkheid.