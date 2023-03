Als thuisblijven aantrekkelijker is dan werken: gaat het fiscaal plan van Van Peteghem hen overtuigen?

Met zijn fiscale hervorming wil minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) werken meer laten lonen. Maar volstaan extra centen om inactieve burgers te overtuigen om weer aan de slag te gaan?

“Soms krijg ik te horen dat ik profiteer van de staat, maar ik krijg helemaal geen uitkering.” Als moeder van drie jonge kinderen ziet Josephine De Roo (29) het niet als een straf om werkloos te zijn. Toen ze zeven jaar geleden voor het eerst zwanger werd, zegde ze meteen haar baan bij Kruidvat op. Ze wilde zich volledig op haar taken als ouder toeleggen en zag niet in hoe ze dat kon combineren met een voltijdse job.

Haar partner verdiende als technieker genoeg geld om het gezin te onderhouden en De Roo twijfelde of het financieel wel de moeite waard zou zijn om zelf weer aan de slag te gaan. “Als ik werk, heb ik een andere wagen nodig en moet ik mijn kinderen in de crèche inschrijven. Als je alles uittelt, zouden we als gezin dan misschien 200 of 300 euro meer overhouden per maand. Dat is het voor mij niet waard.”

Het is niet onlogisch dat bepaalde werklozen een dergelijke afweging maken, maar federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) wil de twijfel wegnemen. De fiscale hervorming die hij dinsdag voorstelde, heeft als voornaamste doel werken meer te laten lonen. Concreet wil hij de belastingvrije som van 10.160 euro naar 13.500 optrekken en ervoor zorgen dat lonen minder snel in de belastingschijf van 50 procent terechtkomen. De gemiddelde werkende Belg zou daardoor 835 euro netto per jaar extra overhouden.

‘Verfrissend’

Het plan van Van Peteghem krijgt lof van fiscale experts omdat het verder gaat en meer omvattend is dan wat initieel verwacht werd. “Hervormingen worden in ons politiek bestel vaak opgedeeld in kleine stukken en spelen in op de waan van de dag. In dit voorstel komen veel elementen samen en dat is verfrissend”, zegt arbeidsmarkteconoom Ive Marx (UAntwerpen).

Op financieel vlak wordt werken door de hervorming wel degelijk aantrekkelijker, maar het is hoogst onzeker of de bijna 1,7 miljoen inactieve Belgen straks plots naar een job zullen zoeken.

Volgens armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven) hechten werklozen niet enkel belang aan het financiële voordeel van een loon, maar ook aan de concrete arbeidsomstandigheden. Zo willen velen net als De Roo weten of ze de job met hun gezinsleven kunnen combineren en of ze de werkplek met het openbaar vervoer kunnen bereiken.

Wat wel zo is: wie niet werkt, zal de hervorming van Van Peteghem voelen. De uitbreiding van de belastingvrije som geldt namelijk niet voor wie bijvoorbeeld een werkloosheidsvergoeding krijgt. Door de hervorming zullen de verlaagde belastingtarieven van 6 en 12 procent geharmoniseerd worden tot 9 procent. De duurdere prijzen voor basisproducten, zoals boord en melk, zullen harder aankomen bij werklozen, terwijl de helft van die groep sowieso al een verhoogd risico loopt om in de armoede te belanden.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem gaat ervan uit dat zijn voorstel tot fiscale hervorming meer mensen zal activeren. Beeld Photo News

De grotere kloof tussen een loon en een werkloosheidsuitkering kan ook in het nadeel spelen van wie vandaag wel aan de slag is. “Wie een hoog inkomen heeft en plots werkloos wordt, krijgt ook een hogere uitkering. Die vergoeding was lang een verzekering om bij een tegenslag niet meteen je levensstandaard te zien terugvallen. Dat systeem werd de voorbije jaren afgekalfd en dit is een nieuwe stap”, zegt Van Lancker. “De sociale zekerheid biedt daarbij geen verzekering van je levensstandaard meer, maar zet enkel nog in op lage uitkeringen.”

Kinderopvang

Van Peteghem beweert dat zijn hervorming wel degelijk sociaal is. Zo wil hij de kinderopvang goedkoper maken via een belastingvermindering.

In theorie klinkt dat als een ideale techniek om mensen als Josephine een duw in de richting van de arbeidsmarkt te geven, maar de realiteit is opnieuw genuanceerder. Volgens Van Lancker gaat het om een maatregel die vooral de middenklasse en rijke burgers ten goede komt. Mensen die moeite hebben om rond te komen en die vandaag geen betaalbare en kwaliteitsvolle opvang voor hun kinderen vinden, hebben er weinig aan dat ze over een jaar een deel van die kosten kunnen terugvorderen via hun belastingbrief. “Het doet niets aan de onmiddellijke toegankelijkheid van de opvang”, aldus de armoede-expert.

Dat de fiscale hervorming kritiek krijgt, is overigens weinig verrassend. Van Peteghem probeerde bij de uitwerking van zijn voorstel rekening te houden met de verschillende heilige huisjes en taboes van de federale regeringspartijen.

Het is daarom niet verwonderlijk dat het eindresultaat een bont allegaartje van progressieve en liberale speerpunten is. Welk Belgisch compromis daarover uiteindelijk uit de bus zal komen, valt nog af te wachten. De andere partijen binnen Vivaldi reageren voorzichtig positief.

De Roo laat alvast weten dat ze niet van plan is om haar terugkeer naar de arbeidsmarkt uit te stellen tot de fiscale hervorming definitief goedgekeurd is. In september begint ze aan een opleiding tot verpleegkundige. “We konden de voorbije zeven jaar overbruggen, maar we hebben ook een huis af te betalen. Zeker als de kinderen wat ouder worden, is er een tweede loon nodig.”