‘Als kartels ontkoppelen partijen zich van de samenleving’: politiek filosoof en ‘De Morgen’-columnist Anton Jäger bundelt recente essays

Politiek filosoof en De Morgen-columnist Anton Jäger bundelde in Des te erger voor de feiten recente essays. Daarin analyseert hij messcherp de zwakheden van politieke elites én populisten. ‘Belgische politieke partijen zijn boomstammen met een hoge kruin, maar vanbinnen zijn ze totaal uitgehold.’

“Mijn essays handelen allemaal over een samenleving die steeds meer op de korte termijn is georganiseerd”, zegt Anton Jäger (29). “De tijd loopt sneller, er verandert plots heel veel, maar de capaciteit tot langetermijndenken verdwijnt uit de politiek. Wat ik de huidige ‘hyperpolitiek’ noem, is daar maar één voorbeeld van.”

Uiterst links plaatste de PVDA onlangs de omstreden pensioenbonus van politici op de agenda. Uiterst rechts zorgde Vlaams Belang met racistische uithalen naar Dalilla Hermans ervoor dat Bart De Wever (N-VA) uit vrees voor stemmenverlies in een hyperbool ging waarschuwen “dat woke de samenleving aan de rand van een burgeroorlog brengt”.

Zet dit soort polariserende ‘hyperpolitiek’ die u in uw boek hekelt de toon voor de verkiezingen van 2024?

“Aan voorspellingen durf ik me niet te wagen. Ik denk wel dat er een bewuste keuze is gemaakt door Bart De Wever om, via die zogenaamde hyperpolitiek, een bepaald terrein te selecteren waarop het politieke debat van ’24 gevoerd moet worden. Het vreemde aan de uithalen naar Hermans is dat het over weinig geld ging. Het culturele ambassadeurschap van Brugge uitvergroten tot zoiets groots was schokkend, omdat we politici de vraag kunnen stellen of er voor 2024 eigenlijk geen pregnantere kwesties zijn die aangesneden moeten worden. Het lijkt een strategische keuze om de aandacht af te leiden. Het is ook symptomatisch voor een samenleving die met steeds minder sérieux over belangrijke kwesties praat, en hier zelfs op gruwelijke wijze: de commentaar op Hermans was verschrikkelijk.

“Voor de N-VA, die als beleidspartij van zoveel jaren naar de kiezer trekt, is 2024 een soort ultieme communautaire confrontatie. Ik denk dat zij zich zorgen maken over hoe ze daarop afgerekend gaan worden. Daarom kiezen ze voor een ander soort debat waarin dergelijke vragen niet gesteld worden, ook als dat mogelijk ten koste kan gaan van iemands benoeming.”

Hun ‘antiwoke’ focus is een bliksemafleider?

“Ja maar uiteindelijk doet iedereen wel mee. Ook op digitaal vlak resoneert het. Het Vlaams Belang en De Wever treffen blaam omdat ze het opklopten, maar het gaat er uiteindelijk wel over dat, als het bijvoorbeeld in programma’s als Terzake en De afspraak komt, het hele publieke debat errond gebouwd wordt.”

De PVDA focust op de pensioenbonus van Kamerleden. Intussen praten we niet over structurele pensioenhervormingen?

“De pensioenbonussen vind ik geen non-debat. Het gaat wel degelijk om veel belastinggeld. Die pensioenkwestie gaat ook niet alleen om corruptie of zelfbediening maar roept de bredere vraag op wat dit mogelijk maakt. We kijken naar een politieke klasse die zich losgekoppeld heeft van de samenleving en zich letterlijk verschanst in de staat. Dit zorgt voor een crisis van vertegenwoordiging, want in wiens naam werd hier eigenlijk geld uitgegeven? Er zit bijna een systemische kant aan: een politieke klasse die als partijkartel is losgezongen van de samenleving. De pensioenbonuskwestie is dus niet enkel een economisch debat, maar het zoveelste voorbeeld van wat het betekent dat de klassieke partijdemocratie tanende is.”

Intussen deint een sociaal conflict bij Delhaize verder uit. De flexibilisering raakt aan de essentie van de welvaartsstaat. U citeert in uw boek de Nederlandse financieel geograaf Ewald Engelen: ‘Het is klasse, suffie, niet identiteit!’

“Engelen schreef voor een Nederlandse context, waar de vakbonden al veel zwakker staan en het debat veel heviger is geculturaliseerd. Nederlandse syndicalisten kijken bijna jaloers naar onze vakbonden, want de graad van flexibilisering die Delhaize (grotendeels in handen van de Nederlandse groep Ahold, MR) wil invoeren is bij onze noorderburen al lang de regel. Hoe er in België zoveel verzet wordt gevoerd, toont nog de kracht aan van ons maatschappelijk middenveld. Toch speelt nu wel dat ook zij zich niet meer kunnen oriënteren op een partijlandschap zoals vroeger. De verharding van de sociale strijd komt deels omdat veel politieke steun wegviel. Ons overlegmodel kalft zo wel af. De loodgieterij die in de Wetstraat ooit mogelijk was, wordt moeilijker. Het klassenconflict wordt daarmee veel harder gevoerd, omdat het corporatisme aan het verzwakken is.”

In Nederland komen bewegingen tegen een angstaanjagende snelheid op, woekeren en verdwijnen. In België niet, of nog niet?

“In Nederland is er een komen en gaan van nieuwe bewegingen op rechts, deels te verklaren omdat er geen kiesdrempel is zoals hier. In België versterkten partijen zich op sommige vlakken nog. Regeringsbeleid en overheid bestuurt men nog altijd vanuit kabinetten en partijhoofdkwartieren. We zitten dus met een paradox: partijen die hun ledenbestand zagen leeglopen, en verticaal zijn afgebouwd, versterkten zich horizontaal aan de top. Belgische politieke partijen lijken op boomstammen met een hoge kruin maar vanbinnen zijn ze totaal uitgehold. De bewegingskoorts, zoals in Nederland, wordt hier nog overschaduwd en kan niet doorbreken. Ze is er nochtans wel. Denk aan de Witte Mars in de jaren negentig, de klimaatprotesten, de anticovidbeweging en zelfs de mobilisatie voor Jürgen Conings. Maar doordat partijen zich zo sterk aan de staat hebben vastgehecht, en als machtscentra bewaard zijn, zorgt men er eigenlijk voor dat er weinig politieke ruimte beschikbaar is waar die bewegingen kunnen komen en gaan.”

Peilt het VB nu hoog omdat zij veel financiële middelen inzetten om die politieke ruimte te cultiveren?

“Daar spelen verschillende factoren. Het VB maakt een handige verbinding tussen een klassiekere volkspartij, wat het in regio’s als Antwerpen en Ninove nog is, en openlijk digitaal activisme. Via iemand als Dries Van Langenhove bouwden ze een soort ‘online middenveld’ uit met podcasts, toogpraat als interviewformat... Dit zijn eigenlijk heel goedkope versies van wat er vroeger in de zuilen gebeurde, maar in plaats van ontmoetingen in volkscafés en parochiezaaltjes te organiseren, zorgen ze ervoor dat hun aanhang luistert op weg naar het werk. Zo doorbreken ze ook het cordon médiatique met een parallel kanaal, wat Trump ook doet in de VS. Daar spelen ze in op hun imago als protestpartij die niet bezoedeld is door het beleid.

“Mensen die voor hen stemmen, moeten wel weten dat ze eigenlijk stemmen voor een steeds duidelijker omlijnd partijkartel, want de andere partijen hebben zich door het cordon sanitaire tot coalities met elkaar veroordeeld. Omdat zij voortdurend compromissen moeten sluiten om een meerderheid te hebben, verzwakt dat de alternatieve beleidskeuzes.”

Over de federale staat bent u somber. U schrijft: ‘Het Belgisch lijk is weggemoffeld voor de begrafenis.’ Tegelijk noemt u het ‘aannemelijk dat ons land het symbool blijft van een moderniteit waarvan de vervaldatum is overschreden (...) en desondanks voortploetert…’

“Het is dé Belgische paradox (lacht). Daarom durf ik geen voorspellingen te maken over 2024. Als we zeggen wat er gaat gebeuren krijgen we een selffulfilling prophecy. We zien wel bepaalde tendensen. Er beweegt toch ook wat in de Franstalige Parti Socialiste (PS), waar ook wordt nagedacht over de splitsing van de sociale zekerheid en veel radicalere, fiscale regionalisering. Dan kom je in een situatie waar de enige nationale bevoegdheid nog Defensie en Buitenlandse Zaken is, en de rest geconfederaliseerd wordt.

“Het punt is ook dat België ook zo nog veel resistenter zal zijn dan veel mensen denken. Een doodsstrijd kan zich heel lang uitrekken maar dat neemt niet weg dat ondertussen het federale niveau steeds verder wordt uitgehold.”

In Frankrijk versterkt de centrale staat zich dan weer. Macron omzeilde het parlement en drukte de omstreden verhoging van pensioenleeftijd per decreet door. Wat zegt dat over de president die ooit verkozen werd met de belofte van politieke vernieuwing?

“Macrons initiële belofte van participatieve democratie stelde nooit veel voor. Macron borg de suggesties van de referenda die na de gele hesjes werden georganiseerd snel op. Directe democratie is als schaamlapje gebruikt. De participatieve recepten worden door de machthebbers misbruikt om de illusie van inspraak te wekken.

“We onderschatten soms dat Frankrijk sinds de staatsgreep van De Gaulle in 1958 een politiek systeem heeft dat énorm gecentraliseerd is. Puur vanuit de grondwet van de Vijfde Republiek bekeken heeft de Franse president bijna evenveel macht als de Russische president.”

Wie profiteert politiek na de protesten? Mélenchon of Le Pen?

“De laatste peiling geeft aan dat Mélenchon in de peilingen zou dalen, tegen de verwachting in. Dit geeft nogmaals aan dat er een kloof is tussen de protesten en de electorale cycli. Wat vooral speelt, is dat steeds minder Fransen an sich stemmen. Wie meedoet aan protesten bouwt niet noodzakelijk een band op met partijen, of heeft zijn keuze een tijd geleden gemaakt. Daar teert het RN van Le Pen op. De mensen blijven sneller thuis als ze uit linkse partijen stammen, terwijl extreemrechts de onvrede weet te mobiliseren. Voor Le Pen blijft haar achternaam wel haar grote probleem. Haar programma en visie slaan aan, maar door haar band met vader Jean-Marie, die destijds een protofascistische partij oprichtte met Franse ex-kolonialen uit Algerije, zal een deel van de kiezers nooit op haar stemmen. De vraag is dan ook of zij nog eens opkomt of iemand anders naar voren schuift zonder die beladen erfenis.”

U volgt ook het Amerikaanse populisme. In de VS was dat de succesformule van Trump in 2016, in ’20 verloor hij van president Biden. Komt hij terug?

“Trump kan opnieuw de nominatie binnenhalen. Maar mensen onderschatten de institutionele wanorde in de Republikeinse partij sinds zijn komst. Er is geen discipline, ze zijn totaal verdeeld. Er zit ook amper een massabeweging achter. Ik zie de Republikeinen president Biden enkel nog verslaan als er een externe gebeurtenis is, zoals een uit de hand gelopen inflatiecrisis, die nu alweer afneemt.”

U vergelijkt Trumps aanhang met wat de Italiaanse socioloog Paolo Gerbaudo ‘zwermen zonder korf’ noemt, een troep die vrijblijvend van de ene naar de andere bloem zwerft, zonder ooit een vaste basis op te bouwen.

“De bestorming van het Capitool was daar een goed voorbeeld van. Op 6 januari 2021 zag je een prerevolutionaire situatie. Daarna bleek er niks van over. Ze stormden naar binnen maar wisten daarna niet wat te doen. Wat er wel is gebeurd is dat 6 januari 2021 een sfeer creëerde waarbij in de VS elk verkiezingsresultaat in vraag kan gesteld worden. Als de volgende keer een Democraat wint, zal een deel van het electoraat opnieuw zeggen dat het gestolen is. Het verschil met de fascistische beweging van de twintigste eeuw is dat zij helemaal niet geloofden in verkiezingen. De Republikeinen geloven wel nog in ‘hun’ spelregels. Sterker, ze zetten ze naar hun hand. Liberale Amerikanen zeggen dat ze de grondwet schenden, maar wat hen net macht geeft, is de bestaande grondwet. Daarmee stelden ze via president Trump een Hooggerechtshof aan dat niet democratisch verkozen is, waar geen controle over is en dat vetorecht heeft over alle wetgeving.”

Trumps slogan was Make America Great Again. Maar Joe Biden doet het door de VS globaal op het voorplan te brengen.

“Ja, de VS versterkte onder zijn leiderschap zijn machtspositie in Europa en stelt zich tegenover China in zijn economisch beleid zelfs harder op dan onder Trump. Het is een beetje Trumpisme zonder Trump, zich loskoppelen van Peking, sancties, proberen te herindustrialiseren enzovoort. Het zijn in zekere zin punten uit de koker van Trump die nu door Biden worden geïmplementeerd.”

