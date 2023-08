Als Jean-Marie Dedecker groen licht geeft voor LDD, zal zijn zoon de Vlaamse lijst trekken: Wie is Dimitri Dedecker?

Jarenlang trok Jean-Marie Dedecker van leer tegen de dynastieën bij Open Vld: vader en zoon De Croo, De Gucht en Dewael. Maar opvallend: nu treedt ook zijn eigen zoon op het politieke voorplan. Dimitri heeft veel zin om die sprong te wagen: beiden zien ze het grote, gapende gat in de kiezersmarkt. Als - áls - Jean-Marie groen licht geeft voor een terugkeer van zijn ingedommelde partij LDD, dan is over de taakverdeling al grondig nagedacht. Dimitri trekt dan de Vlaamse lijst en Jean-Marie de federale Kamerlijst.

De keuze voor zijn zoon is niet toevallig: Dimitri kan volop het merk ‘Dedecker’ blijven uitdragen terwijl Jean-Marie (71) stilaan een stapje terugzet. Vader is apetrots op wat zijn zoon allemaal verwezenlijkt heeft - onder meer succesvolle rechtenstudies en een bloeiende advocatenpraktijk. In het parlement ervoer Jean-Marie hoezeer er op hem werd neergekeken omdat hij niet over een universitair diploma beschikte. Dat zullen ze alleszins over Dimitri niet kunnen zeggen.

Spartaanse opvoeding

Weinigen weten het, maar Dimitri heeft al eerder in het Vlaams Parlement vertoeft. In 2009 was hij parlementair medewerker van Margriet Hermans (Open Vld), terwijl de broer van Margriet medewerker was van Jean-Marie. Dimitri was er ook al bij toen LDD werd opgericht in 2007: hij werkte gedurende twee jaar volop mee achter de schermen.

Margriet Hermans (links) en Jean-Marie Dedecker (midden) zijn al jaren goed bevriend.

De stap van vader Jean-Marie in de politiek woog destijds op het hele gezin. De vele bagger die Jean-Marie destijds over zich heen kreeg, dreef Dimitri in 2007 zelfs tot het schrijven van een open brief. Daarin smeekte hij zijn vader om te stoppen met politiek. Dimitri had net zelf van dichtbij gezien hoe Bart De Wever en Geert Bourgeois aan de keukentafel zijn vader overhaalden om naar N-VA te komen – waarna zij Jean-Marie een dikke week later weer aan de deur zetten.

Thuis kreeg Dimitri een spartaanse opvoeding. Tot zijn 20ste beoefende hij judo en behaalde daarin zelfs een nationale titel. Op dat moment beleefde vader Jean-Marie zijn hoogdagen als Belgische judocoach. Dimitri koos echter voor een ander pad. De advocaat werd een bekende naam in de sportwereld als expert in het sportrecht. Hij publiceerde daarover boeken en regelde voetbaltransfers voor verschillende West-Vlaamse profclubs. Al rolt het meeste geld eigenlijk zijn bloeiende Brugse advocatenkantoor binnen door bedrijfsfusies te begeleiden.

Zachter karakter

In het lokale verenigingsleven zul je Dimitri niet veel aantreffen. De continue aandacht voor zijn zoontje Epke (10) weegt op de vrije tijd van beide ouders. Epke heeft een zware autismespectrumstoornis en is daardoor zorgbehoevend. Samen met zijn ex-vrouw – actrice Mieke Dobbels – heeft Dimitri ook nog een dochtertje: Billy (14).

Volgens intimi heeft Dimitri een progressieve kennissenkring, en helpt dat mee te verklaren waarom hij wat softer is dan zijn vader. “Dimitri is zachter qua karakter en gebruikt minder conflicterend taalgebruik”, bevestigt Ignace Vandewalle, die al jarenlang medewerker voor Jean-Marie is. Want inderdaad, in rechtstreekse gesprekken klinkt Dimitri wat minder zwart-wit dan zijn vader. “We zijn van hetzelfde kruid, maar hebben een ander omhulsel. Ik heb nog niet het palmares van mijn vader om een grote mond op te zetten. Maar ik hou wel van zijn scherpte en zie er ook de humor van in”, zo erkent Dimitri.

Brugge: Dimitri Dedecker Beeld Benny Proot

Revanchisme

Verder ziet Ignace Vandewalle vooral veel gelijkenissen: “Beide Dedeckers delen een groot doorzettingsvermogen: ze hebben alle twee de winnaarsmentaliteit én de drive om de politiek te bedrijven”. En: een ingebakken revanchisme om de heersende politieke elite op hun nummer te zetten, voegt een andere kenner eraan toe.

Dimitri is even rechts-liberaal als zijn vader, maar noemt zich wel pragmatisch Vlaamsgezind: “Van volksliederen word ik niet wild. Al is het frustrerend om te zien hoe N-VA sinds 2014 niets gerealiseerd heeft voor de Vlaamse autonomie.” Het cordon moet volgens hem op de schop, al loopt hij zelf niet hoog op met het Vlaams Belang. Lange tijd zei Dimitri enkel lokaal te willen opkomen, maar vandaag denkt hij daar anders over. “Mijn vriendin zegt dat ik écht opleef wanneer ik met politiek bezig ben. Maar als ik zie hoe ernstig de nationale toestand nu is, dan wil ik ook daar mijn steentje bijdragen. Ik besef dat nationaal op de lijst gaan staan wel écht in het voetlicht treden is. Het was een moeilijke beslissing om te nemen, maar als ik nu niet in de arena stap zal ik me dat altijd beklagen.”

Er rest echter één probleem: vader Jean-Marie twijfelt nog steeds of zijn ingedommelde partij LDD terugkeert. Al stijgt de kans met elk nieuw krantenartikel dat over Dedecker zijn geesteskind verschijnt. Intussen treft zoon Dimitri samen met een beperkte entourage alvast alle voorbereidingen: “De beslissing ligt nu bij één man, maar het voorbereidende werk ligt bij velen. Daar werken wij hard aan: op het moment dat Jean-Marie beslist zullen wij klaarstaan.”