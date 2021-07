‘Als ik het bilan van de linkse partijen zie in de grote Waalse steden, denk ik: ‘Wie moet zich hier schamen? Pas moi’

“Hebt u nog even? Hij is nog aan de lijn met enkele burgemeesters die getroffen zijn door de overstromingen.” Het is donderdagnamiddag. Ook in Brussel valt het water met bakken uit de hemel. Hier en daar is een tunnel dicht, maar dat alles is niets in vergelijking met de ellende die Luik op dat moment teistert. Zonder echte bevoegdheden - zelf is hij naast MR-voorzitter alleen gemeenteraadslid in Mons en senator - probeert Georges-Louis Bouchez zich vanop zijn Brusselse hoofdkwartier toch nuttig te maken, al was het maar door de ministers op de hoogte te brengen van wat zijn burgemeesters vragen.

“Dat lijkt mij op zo'n moment de rol van een partijvoorzitter ja. Wie vandaag burgemeester is in een getroffen gemeente, heeft geen tijd om naar kabinetten of ministers te bellen. Die zijn met andere zaken bezig. Dus ik probeer daarin een schakel te zijn, zodat onze lokale mandatarissen ook weten dat ze niet alleen staan en dat onze ministers weten wat de dringendste problemen zijn op het terrein.”

Zelf ging hij nog niet ter plekke. “In eerste instantie moet je de hulpdiensten hun werk laten doen, maar dit weekend ga ik wel naar Ham-sur-Heure-Nalinnes, Verviers, Spa en Rochefort om de mensen een hart onder de riem te steken en te zien waar ze in een volgende fase nood aan hebben.” De Bouchez van vandaag klinkt anders dan diegene die een week geleden nog luidkeels om het ontslag van regeringscommissaris Ihsane Haouach riep, omdat ze een hoofddoek droeg.

“Voor alle duidelijkheid: ik heb nooit haar naam genoemd en ik heb ook nooit het woord ‘hoofddoek' in de mond genomen. Ik heb het altijd gehad over uiterlijke tekenen van politieke, religieuze of filosofische overtuiging. Over een blanke man met een groot kruis of een keppeltje had ik mij even druk gemaakt. Ik pas gewoon dezelfde principes van neutraliteit toe, die men destijds heeft ingevoerd tegenover de katholieken. Nu beweren de linkse partijen dat dat racisme is. Mais c’est débile! De hoofddoek is zo'n symbool geworden, dat een deel van de moslimpopulatie dat aangrijpt om te zeggen: als u de hoofddoek niet respecteert, dan wil u van ons niets weten. De linkse partijen gaan daar in mee. Maar dat is fout. Ik wil de hoofddoek trouwens niet verbieden bij werkgevers in de privé hé. Ik vind alleen dat de staat neutraal moet zijn. Als er 3 vrouwen met een hoofddoek aan het loket zitten, dan heb je toch niet het gevoel dat de overheid neutraal is?”

Daar gaat het hier niet over. Een regeringscommissaris zit niet aan het loket hé. Dat is normaal gezien geen zichtbare functie.

“Ze stond toch maar in de krant.”



Ja, omdat u daar een zaak van maakte.

“Nee, eerder al. Ik heb het ongeveer gelijktijdig vernomen, maar wilde dat eerst intern aankaarten. Anders gingen ze weer zeggen dat Bouchez een scène maakte. Maar toen het in de pers stond, moest ik wel publiek reageren. Dit raakt aan de kernwaarden van mijn partij.”

Beeld Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photo News

U zat wel in een lastig parket: Ihsane Haouach is de zus van uw woordvoerster Salma.

“Als liberaal moet je dezelfde regels toepassen voor iedereen. Ik probeer natuurlijk wel menselijk te zijn. Ik heb haar op voorhand ingelicht en ervoor gezorgd dat zij de pers niet te woord hoefde te staan over deze zaak. Maar ik kan mijn waarden niet opzij zetten omdat het gaat over mensen in mijn omgeving.”

Denkt u dat Ecolo verwacht had dat u dat wel zou doen?

“Eerlijk gezegd, ik ben daar zeker van. Dit was bewust en maakt deel uit van een grotere strategie. Op 3 maanden tijd heeft Rajane Maouane (Ecolo-covoorzitter, red.) 3 interviews gegeven over de hoofddoek. Nadien wou de Brusselse regering het MIVB-personeel toelaten om een hoofddoek te dragen, waar ik zeer duidelijke kritiek op gegeven heb. En in die context stellen ze Ihsane Haouach, een vrouw die actief militeert voor het dragen van een hoofddoek, aan als regeringscommissaris voor de regering waar wij deel van uitmaken. Ik geloof niet dat ze zo dom en naïef zijn om te denken dat zomaar zou passeren. Het was absoluut geen toeval, maar een manier om de MR in een moeilijke positie te duwen, met dat persoonlijke aspect erbij. Ik moest dus wel reageren. Ecolo is een identitaire oorlog aan het voeren en daar blijf ik me tegen verzetten.”

Vindt u het woord ‘oorlog' niet wat overdreven? Ze hebben inderdaad een andere visie, maar uiteindelijk is hun bedoeling wel om meer kansen te geven aan een bepaalde gemeenschap.

“Nee. Sommigen zeggen: zolang het niet gaat om een zichtbare functie, is het geen probleem dat een vrouw die bij de overheid werkt een hoofddoek draagt. Ik vind dat hypocriet. Ze zijn al gesluierd en dan gaan we nog eens zeggen dat ze ergens mogen werken, zolang we hen niet zien. Zo sluier je die vrouwen twee keer. Ik ben daar tegen, ook omdat het praktisch niet haalbaar is. Iedereen moet tijdens de vakantieperiode eens kunnen inspringen aan het loket. Bovendien gaat dat op termijn problemen geven voor wie wil opklimmen. Je werkt dan in een administratie, maar om directeur te worden is je hoofddoek ineens een probleem. Daar komt protest van. Je haalt dus het paard van Troje binnen, door religieuze tekens zogezegd alleen in de backoffice toe te laten. En tot slot - en dan stop ik erover - we zeggen dat een ambtenaar neutraal moet zijn en abstractie moet kunnen maken van zijn persoonlijke overtuiging. Maar als iemand zelfs niet capabel is om zijn kruis of haar hoofddoek af te zetten - alleen tijdens de werkuren! - hoe kunnen we dan zeker zijn dat die persoon ook capabel is om andere principes opzij te zetten?”

Premier De Croo zei onlangs dat hij bovenal liever heeft dat een gesluierde vrouw werkt, dan dat ze thuis blijft. U niet?

“Met alle respect, maar dat zegt niets hé. Ik kan evengoed zeggen dat ik liever heb dat een naakte man werkt dan dat hij thuis blijft. Ik maak er nu even een karikatuur van, maar wat gaan we doen als een nudist zich morgen niet meer geaccepteerd voelt omdat hij nergens naakt mag werken? Vervang een vrouw met een hoofddoek door een man die elke dag wil gaan werken met zijn T-shirt van de MR: dat past ook niet bij de overheid. Voor mij is dat exact hetzelfde: een religieuze overtuiging is niet heiliger dan een politieke overtuiging. En wie wil werken, is niet verplicht om voor de staat te werken.”

Toegegeven, u heeft uw partij een nieuw gezicht gegeven. Tegenwoordig is het één bonte verzameling rebellen.

“Haha, dat is niet zo, maar de MR wil wel dat het debat draait rond onze waarden en niet rond die van een ander. Jarenlang hebben de linkse partijen het hoge woord gevoerd - dat doen ze graag, zeggen hoe het moet - en moesten wij reageren op de thema’s die zij aanreikten. Ik wil niet meer volgen. Daarom ben ik begonnen met de slogan en hashtag: ‘#trotseliberaal’. Vroeger hoorde je vaak: ik ben een liberaal, maar het sociale is ook belangrijk. Uiteraard! Wij hadden veel te veel se neiging om ons te excuseren. Maar als ik het bilan van de linkse partijen zie in de grote steden in Wallonië, dan denk ik: ‘Wie moet zich hier schamen?’ Pas moi hein! Vandaag profileren we ons op onze kernthema’s: minder belastingen, een neutrale overheid, vrijheid, het privéleven... Wie op ons stemt, weet waarvoor ze stemmen.”

Voor oppositie binnen de regering?

“Maar nee, ik protesteer niet meer dan de andere voorzitters. Paul Magnette (PS) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) hebben een carte blanche geschreven tégen de migratiepolitiek van de regering, om druk te zetten op Sammy Mahdi (CD&V). Magnette roept dat de loonwet moet aangepast worden, terwijl we expliciet overeenkwamen om dat niet te doen. Ik kom op voor het regeerakkoord. Zij lanceren continu voorstellen die daar compleet tegenin druisen.”

Een jaar geleden zei u in deze krant dat u graag geliefd zou zijn in Vlaanderen. Vlot dat al wat beter?

“(lacht) Al beter dan tijdens de formatie. Ik denk dat de Vlamingen een beter beeld hebben nu van waar ik voor sta en wat mijn ideeën zijn. Ik krijgt alleszins veel positieve berichten via sociale media.”

Uw profilering gaat soms wel ten koste van uw zusterpartij, Open Vld.

“(denkt na) U hoeft geen onenigheid te zoeken. Egbert (Lachaert, red.) en ik zijn het over quasi alles eens, maar Open Vld levert de premier. Ik lever die niet en ga dus ook niet vrijwillig leven met die beperkingen, zonder de voordelen. Maar men moet er ook geen karikatuur van maken. Het Vlaams Belang belooft veel, maar hun economisch programma is zo links als dat van de PTB. Als je dat zou uitvoeren, is Vlaanderen failliet. En N-VA... De N-VA van Theo Francken begrijpt wat de echte uitdagingen zijn, maar De Wever sluit zich op in het communautaire. De rechtse Vlamingen moeten vertrouwen hebben in Egbert Lachaert.”

Beeld Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photo News

Heeft u al vakantieplannen?

“Nog niet, maar als ik op reis ga, ga ik allicht naar Italië. Ideaal om te profiteren van het leven en uit te rusten.”

U zal uw batterijen mogen opladen voor de discussies in september. Velen verwachten daar een grote ideologische clash binnen de regering over de hervorming van de arbeidsmarkt en de pensioenen.

“(lacht) Ja, het riskeert ambiance te worden, ook over de kernuitstap en de fiscale hervorming. Het najaar zal gespierd zijn.”

Heeft u er vertrouwen in dat de PS-ministers met doortastende hervormingen zullen komen?

“(lange stilte) In ieder geval, wij weten al welke maatregelen we verwachten. Zolang het regeerakkoord gerespecteerd wordt, is er geen probleem. Maar men moet niet de zot met ons houden.”