Als het Overlegcomité niet stevig wil versoepelen, sluit Jambon een eigen Vlaamse koers niet uit

Meer dan 500 dagen nadat de federale fase werd afgekondigd om de coronacrisis te bestieren, wil Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) er de stekker uittrekken. Als het Overlegcomité niet stevig wil versoepelen, sluit hij een eigen Vlaamse koers niet uit.

“Ik snap niet waarom premier Wilmès het federale rampenplan niet heeft afgekondigd.” Op 11 maart 2020, een paar dagen voor de eerste lockdown, drong Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) aan op algemene maatregelen. Toen mochten de 580 Belgische burgemeesters – met uitzondering van een paar ‘federale adviezen’ – naar eigen goeddunken coronaregels afkondigen op hun grondgebied.

De Wever en partijgenoot Vlaams minister-president Jan Jambon ijverden voor een nationale coördinatie. Ondanks wat gemorrel van toenmalig premier Sophie Wilmès (MR) en Volksgezondheidsminister Maggie De Block (Open Vld) werd een dag later de nationale crisisfase afgekondigd.

Niet ‘freestylen’

520 dagen later zit België nog in de federale fase. Vlaams minister-president Jambon wil daar een streep onder trekken. “Het crisismanagement moest nationaal, maar het risicobeheer en de relance moeten opnieuw in onze handen terechtkomen.”

Al zijn het dan in principe de burgemeesters die weer het commando voeren. Mogelijk worden er regels afgesproken om te vermijden dat burgemeesters ‘freestylen’. Maar puur theoretisch kan het dat de cafés in Zwijndrecht vroeger sluiten dan in Antwerpen. Eventueel kunnen de gouverneurs aan zet komen en de provinciale fase afkondigen en gelijkaardige regels afspreken.

Vlaamse koers

Een puur Vlaams coronabeleid kan in principe niet. Toch suggereerde Jambon van wel, een dikke week geleden. “Het ideale scenario is dat het overlegcomité vrijdag over verregaande versoepelingen voor heel het land beslist”, verduidelijkt het kabinet-Jambon. “Maar stel dat Brussel of Wallonië een versoepeling tegenhouden door hun slechtere vaccinatiecijfers, dan vind ik niet dat de Vlamingen daarvoor moeten boeten.” Andere regels dan in het zuiden van het land sluit hij niet uit, al heeft Jambon geen bevoegdheden om dat alleen te beslissen. “Het enige wat Vlaanderen dan kan doen is premier Alexander De Croo, minister Frank Vandenbroucke en de andere leden van het Overlegcomité te overtuigen, zodat Vlaanderen een andere koers kan varen.”