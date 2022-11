Als cd&v Demir verwijt zich te profileren op de kap van de boeren, moet de partij ook toegeven dat die te lang konden laten betijen

Na het herfstreces wacht de Vlaamse ­regering een harde confrontatie tussen N-VA-minister Zuhal Demir en cd&v. De christendemocraten vertrouwen Demir voor geen haar, maar moeten ook in eigen boezem kijken.

Zou Zuhal Demir nog vaak terugdenken aan haar colère toen ze vernam dat voorzitter Bart De Wever haar ‘maar’ minister van Omgeving en Justitie zou maken? De Genkse aanvaardde de post met lange tanden, zonder het geringste vermoeden dat ze jaren later zo’n beslissende rol zou spelen in de Vlaamse regering.

De politieke realiteit is dat Demir voor een groot stuk de toekomst van de Vlaamse coalitie in haar hand houdt. Ventilus, stikstof, mestnormen: zowat ieder dossier op het bureau van Demir heeft het potentieel in zich om het kabinet-Jambon te laten kapseizen. En ze moeten allemaal de komende maanden hun beslag krijgen.

Die turn of events zorgt vanzelfsprekend voor grote zenuwachtigheid bij die coalitiepartners. ­Temeer omdat de ramkoersaanpak Demirs favoriete onderhandelingstechniek lijkt te worden – volle gas vooruit, puin ruimen is voor later. Of het nu boeren zijn of West-Vlaamse burgemeesters die protesteren tegen de Ventilus-plannen: allemaal hebben ze de voorbije maanden aan den lijve ­mogen ondervinden dat Demir gedecideerd uit de hoek kan komen.

Bredere onvrede

Vooral cd&v ziet in die aanpak een perfide strategie van de Limburgse. De partij is er stellig van overtuigd dat ze het boerenoverleg met opzet op de spits drijft en de boeren moedwillig in de gordijnen jaagt. Hoe meer vervelende boerenprotesten, hoe minder sympathie de gewone Vlaming zal hebben voor hen en voor cd&v, de partij die zich opwerpt als de patroon van de landbouwers.

Binnen de partijtop worden gretig verhalen verteld over hoe Demir een overlegronde plant met groepen misnoegde landbouwers, terwijl ze in werkelijkheid voor amper vijf minuten opdaagt en geen ruimte voor discussie laat. Waarna lokale cd&v’ers de gemoederen mogen gaan bedaren. Het constructief overleg moet vooral dienen om de boel op te poken, klinkt het bij cd&v.

Maakt Demir er echt een sport van om cd&v via de boeren te koeioneren? In ieder geval leeft bij de christendemocraten al langer het gevoel dat ze van binnenuit de regering voortdurend gerold worden door N-VA, en dat met hun bezorgdheden weinig rekening wordt gehouden.

Die onvrede gaat breder dan de boerenwoede. In september stortte cd&v de Vlaamse regering in een crisis toen ze eiste om de besparing op het kindergeld terug te draaien. Op een cd&v-kabinet klonk het veelbetekenend: “We hebben daar te weinig voor teruggekregen.”

Met de besparing had de partij zich flink pijn gedaan, cd&v had verwacht dat ze daarvoor in andere netelige dossiers zou worden beloond. Quod non. Ook daar had de partij het gevoel dat ze voor N-VA een coalitiepartner van tweede signatuur geworden was.

De directe aanpak van Demir verbaast omdat de uitdagingen juist hypergevoelig zijn. Het gaat om veel meer dan wie bij de volgende Vlaamse verkiezingen overeind blijft. Landbouwers vrezen voor de toekomst van hun sector. Cruciaal in dat opzicht is dat boeren niet alleen een beroep is, maar een identiteit. Voor talloze mensen staat een levensstijl op het spel.

De strijd om de landbouw heeft ook een geopolitieke dimensie gekregen. De gasoorlog met Rusland en de blokkage van graanschepen in Oekraïne hebben Europese landen met de neus op de feiten gedrukt: strategische onafhankelijkheid is meer dan een vaag concept in defensiestudies.

Hoeveel voedselproductie willen we zelf onder controle houden, hoe afhankelijk willen we zijn van het buitenland? Die kwesties vallen vandaag niet te negeren. Voor cd&v-voorzitter Sammy Mahdi is de nabijheid van onze voedselvoorziening overigens belangrijker dan de historische band tussen zijn partij en de Boerenbond.

Flauwe kant

Zou het niet beter zijn als Demir de communicatie­machine een paar procentjes lager laat draaien? Het tegenargument is dat cd&v departementen als Omgeving en Landbouw zo lang zelf in handen had, en dat de vooruitgang aan de flauwe kant uitvalt. Als cd&v Demir verwijt zich te profileren op kap van de boeren, moet de partij ook toegeven dat de boeren de problemen te lang konden laten betijen.

Bij de landbouworganisaties valt te horen dat er al veel gebeurd is om de mestproblemen aan te pakken. Maar in de cijfers is daar veel minder van te merken. De reden dat Demir een nieuw mest­actieplan wil uitrollen, het zevende in zijn soort, is omdat de situatie onder het vorige plan juist verslechterd is. De Europese richtlijnen liggen alles­behalve binnen handbereik.

Feit is dat de Vlaamse beleidspartijen, cd&v inclusief, de Europese doelstellingen altijd mee goedgekeurd hebben. Dan moet niemand verbaasd reageren als Europa vroeg of laat ons land op de vingers tikt en iets meer aandrang vraagt. “Zomaar blind op de groene knopjes in Europa drukken is niet zonder gevolgen”, waarschuwde Demir deze week over de Nederlandse stikstofproblematiek, maar mutatis mutandis kan hetzelfde gezegd worden over de mestplannen.

Onder de waterlijn tekent zich bij de Vlaamse hoofdpijndossiers een confrontatie op met vragen die lang genegeerd zijn. De ruimte in Vlaanderen is beperkt. De voorbije jaren is in snel tempo het besef gegroeid dat verloren gelopen verkavelingen, intensieve landbouw en kostbare natuur niet lukraak naast elkaar kunnen worden neergepoot. Niet alles kan overal – die vaststelling werd twee jaar geleden in Nederland gemaakt door het Adviescollege Stikstofproblematiek, en kan probleemloos naar Vlaanderen gekopieerd worden.

Waar mogen mensen nog wonen? Waar willen we nog welk soort landbouw toelaten? Welke vervuiling willen we toestaan? Hoeveel varkens willen we zelf kweken? De antwoorden zullen niet voor iedereen heel fijn zijn, maar vroeg of laat moeten wel eens keuzes gemaakt worden. En al te lang hebben beleidspartijen, cd&v op kop, de pil voor de boeren verzacht.