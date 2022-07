‘Alles wat nog niet belast is, gaan we belasten - dat is de samenvatting’: Bouchez kraakt rapport fiscale hervorming

De federale regering beloofde in haar regeerakkoord om een grote fiscale hervorming voor te bereiden. Minister van Financiën Vincent van Peteghem (cd&v) wil daar nog voor het zomerreces werk van maken. Vandaag werd in Brussel een expertenrapport voorgesteld dat als basis van de hervorming moet dienen. Het rapport werd opgesteld door een groep geleid door fiscaal expert Mark Delanote (UGent).

De kans dat de voorstellen in het rapport snel politieke realiteit worden, lijkt evenwel erg klein. “Dit rapport is gewoon beledigend,” zegt Georges-Louis Bouchez aan deze krant. “Dit lijkt wel een verhandeling van de PTB.”

“Het enige dat dit rapport doet is belasten, belasten, belasten. Alles wat nog niet belast is, gaan we belasten - dat is de samenvatting. Er is nergens een spoor van een belastingverlaging? Ik dacht dat Van Peteghem een taxshift wou? Dit is gewoon een pure belastingverhoging,” klinkt het.

Bouchez vindt het ook “niet serieus” dat er amper cijfers in het rapport staan over de kosten en opbrengsten van bepaalde voorstellen, en dat er zo goed als geen studiewerk gebeurd is over de fiscale impact. Het rapport stelt voor om allerlei fiscale gunstregimes af te schaffen. “Als je die allemaal schrapt, ga je hele sectoren kopje onder duwen. Dat is het einde van de professionele sport in België. En de farma vertrekt ook meteen uit ons land.”

De verwachting is dat de grote lijnen van het rapport-Delanote straks de basis vormen voor de fiscale hervormingsplannen van Van Peteghem. Maar daar kan volgens Bouchez geen sprake van zijn. “Delanote weet duidelijk heel goed wat de beste manier is om België arm te maken. Als dit de basis van de hervorming wordt, moet Van Peteghem ons niet uitnodigen. Dan heeft het gewoon geen zin om te praten.”