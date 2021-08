Afghanistan-brief van Mahdi verhit de gemoederen, ook binnen de regering

In een brief aan de Europese Commissie heeft Mahdi (CD&V) vorige week, samen met zijn ambtgenoten uit Denemarken, Duitsland, Griekenland, Nederland en Oostenrijk, erop aangedrongen om het bestaande terugkeerakkoord met Afghanistan te handhaven. Dit is een reactie op een verzoek uit Kaboel om voor drie maanden geen Afghanen meer uit te zetten. Knack kon de brief als eerste inkijken.

Volgens Mahdi moet “een zichzelf respecterende overheid haar eigen beslissingen ook uitvoeren”. Concreet: Afghaanse asielzoekers die na een onafhankelijk onderzoek door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen blijken geen nood te hebben aan asiel kunnen niet blijven. De erkenningsgraad voor Afghanen in België lag in juni rond 67 procent.

Mahdi wijst erop dat de Dienst Vreemdelingenzaken voor elke uitzetting nog eens dubbelcheckt dat een uitgeprocedeerde asielzoeker niet in gevaar komt in zijn of haar thuisland, zoals artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voorschrijft. “Het is niet omdat er regio’s in een land onveilig zijn dat iedere onderdaan uit dat land automatisch recht heeft op bescherming”, oordeelt Mahdi.

PS verrast

Binnen de federale regering zijn niet alle partijen gerustgesteld. De PS, de grootste partner binnen de coalitie, reageert verrast op de brief van Mahdi. Volgens de socialisten werd die niet vooraf besproken in de regering. “We zullen dit aankaarten”, luidt het bij PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne.

Ook vanuit groene hoek zijn er vragen. “Groen wil dit bespreken binnen de regering. De EU-ambassadeurs in Kaboel pleiten om de uitwijzigingen on hold te zetten en zij hebben zicht op de veiligheidssituatie in het land”, zegt parlementair Eva Platteau. “Dit is een duidelijk signaal dat we niet kunnen negeren. Op dit moment is het erg moeilijk in Afghanistan met een verzwakte overheid en een oprukkende taliban.”

De European Council of Refugees and Exiles reageert ontstemd op de brief van de zes Europese lidstaten. “De onrust en het geweld in Afghanistan escaleren alarmerend. Maar wat is de prioriteit voor zes landen? Mensen terugsturen en voorkomen dat ontheemde Afghanen in Europa aankomen. Beschamend.”

Dichter bij huis is Vluchtelingenwerk Vlaanderen kritisch. Directeur Charlotte Vanduycke: “De veiligheidssituatie in Afghanistan verergert op dagelijkse basis. Het is onmogelijk voor Vreemdelingenzaken om de veiligheid te garanderen van de personen die het wil terugsturen.” Ook Vanduycke noemt de brief van Mahdi en zijn Europese collega’s beschamend.

Noorwegen, Finland en Zweden zijn wel ingegaan op het Afghaanse verzoek en hebben voorlopig alle uitzettingen van Afghanen opgeschort.