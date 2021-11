Afgezette premier Soedan komt weer aan de macht na deal met leger

Het leger in Soedan, een van de grootste landen in Afrika, schoof premier Abdalla Hamdok eind oktober opzij en riep de noodtoestand uit. Volgens de militairen was dat nodig om een burgeroorlog te vermijden. Hamdok stond aan het hoofd van een overgangsregering. Die moest Soedan leiden naar vrije verkiezingen nadat dictator Omar al-Bashir in 2019 was afgezet na massaprotesten.

Het optreden van het leger leidde tot grote protesten in Soedan en veel internationale kritiek. De Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen eisten dat Hamdok zijn oude functie zou terugkrijgen. Dat lijkt nu te gaan gebeuren. Soedanese bemiddelaars verklaarden dat een deal is gesloten tussen militairen, politieke groeperingen en andere organisaties om een einde te maken aan de crisis.

Betrokken partijen moeten de overeenkomst en de bijbehorende politieke verklaring nog wel ondertekenen. Dan wordt ook formeel bekendgemaakt was precies is afgesproken.