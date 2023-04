Abortuspil is in VS vanaf zaterdag nog slechts beperkt beschikbaar, maar Biden laat het daar niet bij

Op 6 april besloot een federale rechter in Texas de goedkeuring van mifepriston in te trekken, een pil waarmee vele duizenden Amerikaanse vrouwen jaarlijks hun zwangerschap verbreken. Het middel werd in 2000 toegestaan door de Federal Drug Administration (FDA), de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit. Volgens de Texaanse rechter zou destijds te weinig rekening zijn gehouden met de gezondheidsrisico’s. De FDA weerspreekt dat. De beslissing zou volgens hen “ernstige schade toebrengen” aan vrouwen die afhankelijk zijn van mifepriston.

Sinds de beslissing is er een hevig juridisch gevecht losgebarsten in de VS. “Mijn regering zal de strijd aangaan tegen deze uitspraak”, zei Joe Biden vorige week in een verklaring. Hij noemde het verbod “een ongekende stap in het wegnemen van fundamentele vrijheden van vrouwen en het in gevaar brengen van hun gezondheid”. Zijn regering is in beroep gegaan tegen deze uitspraak door rechter Matthew Kacsmaryk, een conservatief die homoseksualiteit in het verleden “een afwijking” noemde. In 2019 werd hij aangesteld door president Donald Trump.

Beperkt beschikbaar

De regering van Biden verzocht een andere rechter de pil beschikbaar te houden zolang er in dat beroep nog geen beslissing is. Woensdagavond stemde een federale rechter in New Orleans daarmee in, onder een aantal voorwaarden. Hoewel het verbod nog niet zal ingaan, zal de pil nog maar zeer beperkt beschikbaar zijn. Waar vrouwen de pil online konden bestellen, mag dat binnenkort niet meer. Ze moeten eerst langs een arts. Ook mag de pil voortaan nog maar tot zeven weken na de zwangerschap worden ingenomen, in plaats van tien weken.

In meer dan twintig staten geldt al een abortusverbod. Daar zullen artsen de pil niet zomaar goedkeuren. Juist in die Republikeinse staten zijn vrouwen afhankelijk van de abortuspil, die vanuit andere plekken kan worden verzonden. Zij kunnen voor een abortus niet aankloppen bij een kliniek, zoals in progressieve staten wel kan.

De gewraakte abortuspil mifepriston wordt gebruikt in combinatie met een ander medicijn, misoprostol, dat voorlopig wel beschikbaar blijft. Dat betekent dat vrouwen die geen toegang meer hebben hun zwangerschap nog wel met alleen misoprostol kunnen beëindigen, maar dat geeft meer risico op bijwerkingen als misselijkheid, braken, diarree, krampen en bloedingen.

Overwinning anti-abortusgroepen

De zaak tegen mifepriston werd aangespannen door meerdere anti-abortusgroepen. “Dit is een overwinning voor de gezondheid van vrouwen”, verklaarde de Alliance Defending Freedom, die de anti-abortusgroepen vertegenwoordigt, donderdag. Wie dacht dat de Amerikaanse anti-abortusbeweging sinds het schrappen van het recht op abortus vorige zomer achterover is gaan leunen, heeft het mis.

Mede dankzij hun inzet besloot het Hooggerechtshof vorig jaar om het recht op abortus aan de staten over te laten. Meer dan twintig Republikeinse staten stelden meteen een verbod in. Democratische staten verruimden juist hun abortusfaciliteiten, om ook vrouwen uit conservatieve staten te kunnen opvangen.

“We zullen blijven vechten in de rechtbanken”, zei Witte Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre in reactie op het nieuws. “Wij geloven dat de wet aan onze kant staat en dat wij zullen zegevieren.” Mogelijk zal ook deze abortuskwestie uiteindelijk bij het Hooggerechtshof belanden, de hoogste gerechtelijke autoriteit in de VS.

De Biden-regering staat klaar om de strijd ook op het politieke toneel te voeren. Keer op keer scoren Democraten op abortuskwesties.