"Wat heb ik gedaan?": dit is de volledige ontslagbrief van Yvan Mayeur

Van de modernisering van het OCMW en de ziekenhuizen tot de creatie van de voetgangerszone: Mayeur vindt dat hij met opgeheven hoofd kan vertrekken. "Ondanks alles verlaat ik de gemeenteraad met het gevoel van een onvoltooid werk voor de bevolking, die ik steeds heb willen dienen", schrijft de oud-burgemeester, die intussen ook uit de PS gestapt is.

In zijn brief bedankt hij de ambtenaren, kabinetsmedewerkers en de gemeenteraads- en OCMW-raadsleden. Over de riante vergoedingen die hij ontving van Samusocial en die hem tot zijn ontslag dwongen, rept hij niet.

Lees hier de 90 verwezenlijkingen waarover Mayeur schrijft: