Sp.a'ers over slechte peiling: "Integer moet je zijn, daar moet je niet over praten"

"De peiling komt hard aan. We moeten dat niet minimaliseren. We moeten dat zelfs niet relativeren", vat Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache het rode sentiment samen. Een vrolijk partijbureau was het niet, gisteren. Wanneer de barometer onder de 10 procent zakt, dan durft niemand zelfs nog fluisteren "het is maar een peiling".

Dat ze te lijden hebben onder de schandalen die de PS treffen, dat zeggen de socialisten wel. En dat het toch wel raar is dat net deze peiling lekt en niet een van de vele andere studies die de verschillende partijen met de regelmaat van de klok bestellen.