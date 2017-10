"Hopelijk is dit kindje levensvatbaar"

De Groen-leden hebben ingestemd om met sp.a naar de kiezer te trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. De strategische overwegingen wonnen het van de afkeer van de socialisten.

“Ik was naar hier gekomen om tegen te stemmen”, zegt Jan Verachtert, grijze baard en al 30 jaar lid bij Groen, bij het buitenkomen van congres in Berchem. “Maar ik heb me laten overtuigen. Het belangrijkste argument? Dat socialisten hebben de oude politiek afgezworen. Enfin, dat hoop ik toch”, zegt hij. “Het is nu hopen dat dit kindje levensvatbaar is.”

Het project ‘Samen’, waar Groen en sp.a de krachten bundelen samen met een reeks onafhankelijke kandidaten, werd vrijdag al voorgesteld op een persconferentie. Toch was de deal nog niet helemaal bezegeld: de leden moesten nog hun fiat geven. Bij sp.a, die afgelopen week al uitgebreid de leden had geconsulteerd, was dat een formaliteit. Op de 160 aanwezigen op hun lokale congres stemde slechts één iemand tegen, één iemand onthield zich.