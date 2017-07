"Bijna een op vijf Europese stemmen ging sinds 2016 naar populistische partijen"

Links-populisme

Opvallend is de stijging van het links-populisme, dat sinds 2010 duidelijk in opmars is, nadat het dertig jaar lang aan kracht moest inboeten. Vooral in een aantal Zuid-Europese landen, zoals Italië, Spanje en zeker Griekenland, doet radicaal links het goed.



Het stemmenaantal voor radicaal rechts vertoont dan weer sinds de jaren 80 een gestage stijging, van 1 procent in 1982 tot 12,1 procent in 2017. Langs die kant van het politieke spectrum scoren Hongarije, Polen, Zwitserland, Oostenrijk en Denemarken het hoogst.



Het populisme is daarmee de derde grootste politieke kracht in Europa geworden, een positie die eerder nog door het liberalisme werd ingenomen. De conservatieve en christen-democratische ideologie blijft de grootste, gevolgd door de sociaal-democratie.



Als populistische partij wordt in de studie elke partij bestempeld die sceptisch staat tegenover multinationale overheidsorganisaties en migratie en zich daarbij ook duidelijk afzet tegen de "corrupte gevestigde orde", waarbij ze bijvoorbeeld ook oproept tot meer directe democratie.



De denktank ziet geen tekenen dat de steun voor de anti-establishmentpartijen in de nabije toekomst zal afnemen, en zelfs niet dat de groei van hun stemmenaantal zal vertragen.