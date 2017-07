Wat Julie Cafmeyer op het podium doet, is enkel schijnbaar schaamteloos

Het begon met De therapie, een voorstelling die nauwelijks een voorstelling te noemen valt. Een twintigtal onbekenden zit in een kring, jong en oud door elkaar. Cafmeyer, een beetje onwennig tussen ons in, legt haar ‘case’ op tafel: het relaas van een brandende liefde die resulteert in een gebroken hart, enfin: u kent het. We knikken haar een beetje meewarig toe: we kennen het. Cafmeyer vraagt om raad. Er ontstaat een discussie en binnen de kortste keren delen wildvreemden uit de kring intieme details over liefde, seks, ontrouw.