Spotten met Trump kost theaterfestival veel geld

Donald Trump-persiflages liggen dezer dagen gevoelig in de VS. Toen komiek Kathy Griffin recent poseerde met een foto van een bloederig, afgehakt hoofd dat verdacht veel op dat van de Amerikaanse president leek, eindigde dat in doodsbedreigingen, publieke excuses en ontslag. Vandaag bevindt Shakespeare in the Park zich in het oog van een soortgelijke storm.