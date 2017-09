Muziektheater over Bob Dylan? Dat wil zelfs 'musicalhater' Marc Didden zien

Als u zegt “Musical” zeg ik “Bweurk”. Behalve die eerste keer dat ik in de Brusselse bioscoop Ambassador verrukt naar West Side Story zat te kijken, is het tussen mijzelf en alle vormen van muziektheater nooit echt goed gegaan, moet ik u bekennen. Ik kan de hartenkreten van protagonisten die middenin een volzin plotseling overschakelen van spreektaal naar zang en dans niet echt au sérieux nemen.

Maar misschien heb ik gewoon pech gehad die keren dat ik in het Londense West End of langs New Yorks Broadway met dure tickets in hand zo’n musicaltheater binnenstapte en ben ik altijd op het verkeerde moment bij de verkeerde voorstelling terechtgekomen.