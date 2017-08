Met Roméo Elvis en ander Brussels talent naar Parijs: "Wij Belgen timide? Die tijden zijn voorbij"

Achter de coulissen van Rock en Seine hangt een collage van persknipsels, met in het midden een coverbeeld van het toonaangevende Franse cultuurmagazine Télérama. “Roméo Elvis, le rap made in Belgium”, kopt het tijdschrift in drukletters. De Brusselse rapper raast als een ontketende Thalys door het Franstalige landschap. In 2016 kondigde hij in zijn doorbraaksingle ‘Bruxelles arrive’ zijn komst aan, afgelopen zondag speelde hij in Parijs het grootste festival van Frankrijk plat.