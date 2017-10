Komiek Chris Rock in Antwerpen: "Jullie hebben hier ook een soort Trump, niet?"

"Jullie hebben hier ook een soort Trump rondlopen, is het niet?! Kan je intussen al terug veilig over de Meir rijden? Of blijf ik beter hier in de zaal achter, met de acht zwarten in het publiek…" Komiek Chris Rock mag dan wel Amerikaan zijn, hij wilde aantonen dat hij zijn huiswerk had gemaakt voor zijn eerste Belgische zaalshow.

'De opbrengst vanavond gaat integraal naar de schoolcarrière van mijn dochters. Je heb vandaag een goede daad verricht: een arm zwart gezin helpen.' Rock had het over verdwalen in de Colruyt, en de 'goddelijke fout' die Charleroi is. Maar Rock sprak in zijn 'Total Blackout'-show vooral over eigen leven en ervaringen. Hij is een vijftiger en zit tegenwoordig op Tinder. De voormalige Oscar-presentator bekende zijn vrouw te hebben bedrogen ("Met een van de meiden van Destiny's Child. Nee, niet Beyoncé"), vertelde een zware scheiding te hebben doorstaan en veel geld te zijn verloren.

Maar ook en vooral blij te zijn dat hij het hoederecht niet was kwijtgespeeld over zijn kinderen, en erg veel van zijn dochters te houden. "De opbrengst vanavond gaat integraal naar hun schoolcarrière. Je mag dus trots tegen je vrienden verkondigen dat je vanavond een goede daad hebt gedaan: een arm zwart gezin helpen."

Avondje zonder smartphone 'Als God zo almachtig is, waarom heeft hij dan je verdomme hulp nodig om iemand op te blazen?' De kaartjes waren niet goedkoop. De duurste VIP-tickets in de Elisabethzaal gingen tot 420 euro. Aan de ingang stond veel security. Niet alleen om te checken of iemand een bompakket bij had, ook en vooral of die geen smartphone probeerde binnen te smokkelen. Elke gsm moest onverbiddelijk in een hermetisch afgesloten Yondr-tasje worden gestoken. Een groen zakje dat pas weer open ging na het optreden. Een hele avond zonder smartphones: het zorgde er voor er veel geroezemoes was in de zaal voor het optreden begon. Iedereen was tegen elkaar aan het praten, in plaats van te tokkelen op het beeldscherm.

Wie geen horloge bijhad, kon ook de klok niet in de gaten houden. Maar tijd om je te vervelen was er niet. Zo had Chris Rock Jeff Ross bij, de joodse komiek die in Amerika de populaire roasts aan elkaar praat: shows waarin een celebrity door de mangel wordt gehaald, die geduldig op de tanden moet bijten en pas aan het einde mag repliceren. Ross had zo twee keer Donald Trump als slachtoffer gehad. En ook Chris Rock kon uiteraard niet zwijgen over de Amerikaanse president. Hij vergeleek hem met een pestkop op school, een bullebak die altijd zijn zin kreeg. "George Bush was zo slecht als president dat we in ruil Obama kregen. Wat wordt dat dan na Trump? Komt Jezus zelf terug, om het weer goed te maken?"