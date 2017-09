In deze voorstelling schoppen kinderen hun ouders een geweten

Achterover leunend in hoge bureaustoelen zien ze eruit als een panel van experts, hoewel hun voeten ver boven de grond zweven. ©Ant Hampton De opzet is eenvoudig maar eindeloos fascinerend: op het podium zitten drie kinderen die met elkaar een gesprek voeren over uiteenlopende, bizarre, vaak schokkende onderwerpen. Ze krijgen hun tekst via een koptelefoon ingefluisterd en proberen die zo goed mogelijk te herhalen. Daarbij gaat het van dove, ten dode opgeschreven walvissen, over het marktaandeel van AB Inbev, tot het Belgische koloniale verleden en radioactieve bananen. Achterover leunend in hoge bureaustoelen zien ze eruit als een panel van experts, hoewel hun voeten ver boven de grond zweven. Ze nemen geen blad voor de mond en zeggen de dingen zoals ze zijn. Het is onthutsend om sommige feiten te horen uit een kindermond. Zoals de kleuter die zachtjes stamelt: 'elke 3,6 seconden sterft een mens van de honger, meestal is dat een kind van onder de vijf jaar.'

Absurditeiten en onschuldige weetjes De kinderen beschrijven een wereld vol absurditeiten en laveren van onschuldige weetjes als 'mensen delen vijftig procent van hun DNA met bananen' naar schokkende vaststellingen als 'de acht rijkste mensen bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking.' Op die manier creëert Hampton een situatie waarin je je laat meevoeren door een onschuldige, kinderlijke verwondering, maar gaandeweg een steeds grotere vervreemding voelt ten opzichte van de wereld zoals die is. Je wordt subtiel op de vingers getikt door de generatie die binnenkort de wereld en al haar problemen zal erven. Het is een vergiftigd geschenk dat we aan onze kinderen geven. Een bedorven wereld vol onrechtvaardigheden, waar wij ons vreemd genoeg zomaar bij hebben neergelegd. Share Hampton wil zijn publiek aansporen om kritisch en geëngageerd te blijven, en slaagt daar op doeltreffende wijze in