Hedendaags feminisme kent vele lagen

De Beursschouwburg in Brussel kent intussen een traditie van focusprogramma’s die gelinkt zijn aan actuele thema’s. “Toen we het thema voor dit semester een dik half jaar geleden moesten bepalen, was de heisa rond Donald Trump in volle gang", vertelt algemeen en artistiek directeur Tom Bonte. "We lieten ons inspireren door de Women’s March die op zijn verkiezing volgde." Wereldwijd kwamen toen miljoenen mensen op straat tegen de vrouwonvriendelijke uitspraken van de pas verkozen Amerikaanse president.