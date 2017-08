Dit zijn onze 5 cultuurtips voor het weekend

MUZIEK: Bill Callahan in openlucht Bill Callahan ©RV/Kirstie Shanley Zijn muziek gaat gebukt onder droefenis, eenzaamheid en kwijnende liefde. Toch zorgen de intieme, persoonlijke songs van Texaan Bill Callahan – een donkere bariton – voor een interessante spanning en afwisseling. The Guardian noemde hem daarom al de "Leonard Cohen van de postpunk". En onlangs gaf de krant hem nog eens een vijfsterrenrecensie voor een concert op Britse bodem. Antwerpen ziet hem in open lucht. Vreemd genoeg vooraf gegaan door comedian Nigel Williams. 2/9 om 21.30 uur in OLT Rivierenhof (Antwerpen), oltrivierenhof.be

FESTIVAL: Eclectische zomerafsluiter in Vorst www.forestsounds.be ©RV Als afsluiter van de zomer doet ook Brussel een gooi naar de titel van Gemoedelijkste Festival, met een eerste editie van Forest Sounds in het Park van Vorst. Het festival heeft twee podia met een eclectische programmatie uit de hele wereld. Onder meer Bombino (Toeareg-rock uit Niger), Ata Kak (electrorap uit Ghana) en Témé Tan (afropop uit België/Congo) staan op de affiche. Net als een brede mix aan drank- en eetstandjes. Forest Sounds Festival, 2/9 in Park van Vorst (Brussel), forestsounds.be

MUZIEK: Gent doet van Hakuna Matata ©Walt Disney Stiekem gaat er in elk van ons een Disney-fan schuil. Dat is althans de mening van Ilja van Braeckel, de organisator van het Facebook-event Gent zingt Disney dat oproept om zaterdag te verzamelen rond de piano van 123-piano aan de Stadshal. En als we mogen afgaan op de ruim 16.000 geïnteresseerden, kan hij wel eens gelijk hebben. Er is alvast een tweede Disney-avond voorzien op 9/9. Dus Be Our Guest, maar zet je wel even op de gastenlijst: goo.gl/j2kvxv. Gent zingt Disney, 2 en 9/9 om 20.30 uur, Stadshal (Gent).

KUNST: Naamloos en eenvoudig ©rv © 2017 KRISTOF DE CLERCQ Tieltenaar Mario De Brabandere onderzoekt al 35 jaar combinaties en composities met geometrische vormen, perspectief, volumes en motieven. Zondag opent hij zijn tweede solotentoonstelling – I Am Good At Not Thinking – met uitsluitend nieuw werk. Die dragen zelden een naam, maar de onderwerpen zijn leesbaar in al hun eenvoud. 3/9 tot 22/10 in Kristof De Clercq Gallery (Gent), kristofdeclercq.com