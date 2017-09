De Obama van het Nederlandse theater

Toen Romana Vrede (44) zondagavond de Theo d’Or voor de beste vrouwelijke hoofdrol van het afgelopen seizoen in ontvangst nam, werd een omslag gemarkeerd in de Nederlandse theatergeschiedenis. De grote podia van de nog altijd overwegend witte sector beginnen nu – eindelijk – ook meer kleur en diversiteit te vertonen.

“Iedereen vraagt er voortdurend naar, hoe het is om als eerste zwarte actrice genomineerd te worden. Ik ben me nog nooit zo bewust geweest van mijn kleur als nu”, zei ze onlangs in een interview in het V Zomer Magazine van de Volkskrant.