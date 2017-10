Een terugblik op het parcours van Abattoir Fermé: de niche ontgroeid

Wat ooit begon als een drietal liefhebbers dat experimenteerde binnen een niche, is nu een collectief dat de ene zaal na de andere uitverkoopt met een bewerking van een drama van Shakespeare. Maar toch is Abattoir Fermé altijd koppig zijn zin blijven doen.

Abattoir Fermé dat zich waagt aan een bewerking van Shakespeares ultieme klassieker Hamlet? Het roept vragen op – is Shakespeare geen saaie keuze voor een gezelschap dat altijd wist te verrassen? – maar het prikkelt ook. Niet alleen omdat rasacteur Stefaan Degand de hoofdrol vertolkt, maar ook omdat het Mechelse theatergezelschap altijd een heel eigen stempel drukt op onaantastbaar gewaande klassiekers, zoals Kafka’s Het proces en Lewis Carrolls Alice In Wonderland.

Het prikkelt kennelijk ook een groot publiek: de twaalf voorstellingen in het Mechelse kunstencentrum Nona, Abattoirs thuisbasis, zijn al uitverkocht. De drie voorstellingen in de Gentse Vooruit ook. Hetzelfde voor de Monty in Antwerpen. “Heel fijn natuurlijk”, vindt regisseur Stef Lernous. “Jarenlang speelden we altijd acht voorstellingen in Nona. Nu zijn het er twaalf. Misschien gaan we ooit naar twintig. Ik ga daar niet over klagen, ik vind dat fijn. Keep it coming.”