Dansende mouwen, pril theaterwerk en Jude Law: onze 8 theatertips

1. Mouw – Theater De Spiegel Theater De Spiegel moet het enige Vlaamse gezelschap zijn met expertise in theater voor de allerkleinsten – en dan bedoelen we baby’s vanaf 18 maanden. De ‘voorstellingen’ zijn ervaringen in een veilig kader, waarbij klank (muziek) en beeldende prikkels zachtjes worden aangeboden aan mini-durfals. In MOUW dansen sokken en kousen er lustig op los – of hoe het gewone toch heel bijzonder kan zijn. Op 11/06 in CC ’t Schaliken, Herentals. Despiegel.com

2. Halka – Le Groupe Acrobatique de Tanger op Oerol Dit weekend trapt op het Nederlandse Terschelling het onvolprezen locatiefestival Oerol af met de kleurrijke circusvoorstelling Halka. Wie zich de lange reis per trein en boot naar het waddeneiland wil besparen wacht gewoon rustig af tot Halka neerstrijkt in Kortrijk (PERPLX) of Antwerpen (Zomer van Antwerpen). Nog tot 18/06 op Terschelling (NL). Op 2/07 in Kortrijk, van 19/7 tot 6/08 in Antwerpen. Oerol.nl, perplx.be, zva.be

3. Don Juan – Tom Goossens Voorzichtig, want dit is een masterproef en dus pril podiumwerk, maar op basis van zijn vorige creatie Ahimè lijkt regisseur Tom Goossens toch al behoorlijk matuur. Ahimè was een intieme solo van sopraan Ellen Wils waarin Goossens speels de conventies van het operagenre deconstrueerde, met Don Juan op basis van Mozart waagt hij zich natuurlijk aan een van de hoogtepunten uit het repertoire. Maar misschien is het wel tijd dat iemand eens grondig schudt aan die heilige boom. Op 16 & 17/06 in CAMPO nieuwpoort, Gent. Campo.nu Tom Goossens speelt met de conventies van de opera in 'Don Juan'. ©Tom Goossens

4. De Bernhard-trilogie – Tg STAn Tg STAn en Thomas Bernhard: dat is thuiskomen, voor spelers én publiek. STAn herneemt drie stukken van de Oostenrijkse schrijver en bewijst dat ze nog steeds messcherp zijn. Het worden drie avonden waarin STAn en Bernhard américain preparé maken van de hypocriete, zelfingenomen, laffe mens. En tóch gaat u kijken voor uw plezier. Op 17 & 18/06 in Kaaitheater, Brussel. Stan.be

5. Obsession – Tg Amsterdam op Holland Festival Het Holland Festival viert zin 70ste verjaardag met een trits grote namen, en natuurlijk mag Ivo Van Hove niet op het appel ontbreken. Van Hove zet na BBB (Bowie, Binoche en Blanchett) zijn samenwerking met internationale sterren verder met Jude Law, die in Obsession de rol van de aantrekkelijk zwerver Gino voor zijn rekening neemt. Zijn tegenspeelster is Halina Reijn en naar het schijnt stoomt het – artistiek, uiteraard. Tripje naar Amsterdam? Nog tot 18/06 in Koninklijk Theater Carré, Amsterdam. Hollandfestival.nl Lees hier onze recensie.

6. Onderworpen – NTGent & Action Zoo Humain Twaalf jaar na de houellebecqiaanse topper Platform van Johan Simons maakt Action Zoo Humain theater van romanschandaal en opvolger Onderworpen. Hoewel Steven van Watermeulen en Sara De Bosschere straf spelen, is het is een meer politieke dan persoonlijke parabel geworden, zij het eentje met een onverminderd actuele urgentie. Op 14 & 15/06 in Bourlaschouwburg, Antwerpen. Toneelhuis.be Lees hier onze recensie. Steven Van Watermeuelen in 'Onderworpen'. ©RV Phile Deprez

7. Prêt-à-aimer – Aîcha Cissé & kunstZ Voorzichtigheid ook hier, want ook Prêt-à-aimer valt onder de noemer ‘beloftevol jong werk’, maar we zagen Aîcha Cissé al aan het werk (onder meer in Dis-moi wie ik ben) en dat smaakte naar meer. Onder de werktitel GEEN LIEF onderzocht ze waarom zij en zoveel anderen nog single zijn – dat mondt nu uit in een even tragische als komische voorstelling over ons verlangen naar tweezaamheid. Op 14 & 15/06 in Rataplan, Borgerhout. Rataplanvzw.be