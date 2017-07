Kinderen op festivals Plus

Cultuur met de paplepel ingegeven

Steeds meer festivals en cultuurevenementen mikken ook op de allerkleinsten

Geen festival deze zomer of je vindt er ook een apart programma voor kinderen. Van Watou over Cactusfestival tot Theater aan Zee: iedereen doet mee om oud én jong te lokken. Alleen, hoe zorg je ervoor dat je niet steeds vervalt in de obligate grime of familiezoektocht, en dat jong en oud er allebei iets aan hebben?