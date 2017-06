Breek de stilte over het 'piekenholleke': een schurend gevoel maakt zich meester van het bruine oog

Er valt intussen enorm veel te vertellen over Rock Werchter. Op een festival staan onze zintuigen op scherp, want we willen natuurlijk niets missen. Ik kan u vertellen over Kings of Leon die een toilet op het podium lieten plaatsen (waar ze na hun set graag opgelucht gebruik van maken), over Coely die de titel ‘meest gedreven opener van de mainstage ooit’ verdient en over de test van BE-alert waarbij iedereen op de weide op hetzelfde moment een sms ontving.

Over deze relatief belangrijke gebeurtenissen heeft u intussen genoeg gelezen; online, op de sociale media en uiteraard in deze krant. Ik wil midden in het festivalgedruis toch ook graag even uw aandacht vragen voor een bestaand festivalfenomeen waar je minder over hoort.