'Misschien Marieke': Bang Bang, My Baby Shot Me Down

“Hoe laat is het? Weet er iemand alsjeblieft hoe laat het is?” vanop een lege speelvloer spreekt een jonge vrouw het publiek koortsachtig aan. Als ze geen antwoord krijgt, blijft ze aandringen tot er iemand vanuit de tribune zachtjes het uur zegt.

Het doorbreken van de vierde wand is één van de vele manieren die actrice Greet Jacobs aanwendt om het publiek bij de les te houden. Een uur lang speelt ze zonder hulp van decor of rekwisieten een pas bevallen jonge moeder die moet beslissen of ze haar baby zal houden of niet. De kaalheid van de scène reflecteert haar armoedige achtergrond.

TAZ-curator Dirk Pauwels bracht fotografe Lieve Blancquaert en Greet Jacobs bij elkaar om deze voorstelling te maken. Ter voorbereiding ging het duo in gesprek met verschillende Oostendse moeders uit kwetsbare milieus. Op basis van die input schreven ze samen de tekst. Hoewel Blancquaert nooit eerder theater maakte, werkt de combinatie met Jacobs wonderwel.