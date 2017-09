'Kleine zielen' van Ivo van Hove is terecht een succes op Ruhrtriënnale

Vele verwikkelingen, sterfgevallen, een moord en de zelfmoord van broer Gerrit (Aus Greidanus jr.) later, spoelen de resten van de familie aan in Driebergen, Van der Welckes landgoed. De kaarten liggen nu anders: ooit uitgespuwd verleent Constance onderdak aan haar moeder (Frieda Pittoors), die ondertussen weduwe is, en aan Gerrits kinderen Marietje (Hélène Devos) en Gerdie (Noorje Herlaar).

Tot ongenoegen van zijn echtgenote Mathilde (Maria Kraakman). Deze ongecompliceerde vrouw van bescheiden komaf is in alles het tegendeel van de andere huisgenoten. Ze houdt van simpele pleziertjes, van vrijen en schaatsen. Ze verbeuzelt haar tijd niet aan gesomber over wat ze niet heeft of niet is. Maar jaloers is ze wel, op Addy's aandacht voor de anderen.

De komst van Braus (Hans Kesting), een oude makker van Henri, brengt beweging in deze vastgelopen situatie. De grootmoeder geeft vanaf een afstand scherpe commentaren op deze vastgelopen situatie.

Van Hove drukt dit complexe verhaal samen tot ruim twee uur theater van een verbluffend psychologisch raffinement. Constance opent het stuk met een lange klaagzang. De innerlijke monoloog vormt de basisfiguur van het hele stuk. Ook als ze later valt voor Braus spreken ze nauwelijks met elkaar. Ze praten vooral in zichzelf. Het is symptomatisch: deze mensen wonen samen, maar vormen geen thuis, geen familie. Addy, die als een seismograaf de kwalen van zijn omgeving registreert, zegt het letterlijk: "Samenzijn is een illusie."