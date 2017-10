"Hij wou 'een goei verkrachtingsscène' met me oefenen"

In de nasleep van het aanrand-schandaal rond Hollywoodproducer Harvey Weinstein klappen ook hier actrices uit de biecht. Actrices Anemone Valcke en Marijke Pinoy getuigden in 'Van Gils & Gasten' op Eén over situaties waarin zij door de jaren heen op Vlaamse conservatoria, podia en op filmsets zijn mee geconfronteerd.

Zo getuigde Anemone Valcke over een niet nader genoemde acteur die letterlijk tegen haar verklaarde dat "hij met haar een goei verkrachtingsscène wou oefenen". Ook maakte een acteur duidelijk dat hij graag "haar vieze nonkel" wou spelen. Volgens Valcke is er nog steeds alledaags seksisme op straat en op de werkvloer. "Dat is zo ingebakken in onze maatschappij."

Marijke Pinoy haalde herinneringen op aan haar studententijd op het conservatorium. De almacht die een regisseur en een docent toen had, zorgde voor vreselijke situaties. Een studente die drie jaar hoger zat, werd ontmaagd door een docent in een goedkoop hotel. De studente was te beschaamd om klacht in te dienen, en het incident kwam nooit naar buiten.



Een leraar maquillage was dan weer handtastelijk en betastte de borsten van studentes. Pinoy sprak met andere studentes telefonisch af, om nooit alleen naar zijn lessen te hoeven. De man in kwestie randde studentes aan in zijn garage waar hij de studentes naar toe riep.

Een docent misbruikte zijn machtspositie en vroeg Pinoy mee naar een hotel aan zee, waar hij over de schreef ging. De actrice heeft zich naar eigen zeggen daar jaren "vies" over gevoeld. De docent heeft nadien zijn vertrouwenspositie ook bij minstens vijf andere studentes misbruikt, wat leidde tot soortgelijke taferelen aan zee.

Later in haar carrière werd Pinoy gecast voor de rol van prostituee in een tv-film in de reeks 'Made in Vlaanderen', een initiatief van de toenmalige BRT. De regisseur-producent vroeg haar om kleding te kopen voor haar rol. De man stapte plots het pashokje van de kleerwinkel binnen en kwam Pinoy 'keuren'.