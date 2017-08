"Geloven in één god is blauwdruk voor dictatuur"

De aanslagen in Brussel moesten nog komen, toen Elvis Peeters - het pseudoniem waaronder Jos Verlooy samen met zijn vrouw Nicole Van Bael romans en theaterteksten schrijft - De herder en de garagist afwerkte. Maar islamterreur was toen al niet weg te denken uit de Belgische actualiteit.

"We hebben de tekst geschreven na de aanslagen in Parijs. Toen die ene kerel, wiens bommengordel niet was afgegaan (Salah Abdeslam, red.), op de vlucht was, ergens in Molenbeek", herinnert Peeters zich. "Daar was veel gedoe rond op het moment dat we aan De herder en de garagist begonnen.