▶ Zo voelt het om hoogsensitief te zijn: ‘Als je écht overprikkeld bent, heb je geen controle meer over je gedrag’

Mensenkennis, aflevering 1: Hoogsensitiviteit

Wat is hoogsensitiviteit, hoe kenmerkt het zich en wat zijn de voor- en nadelen? Fleur van Groningen schreef de bestseller Leven zonder filter over haar eigen ervaringen met hoogsensitiviteit, en ontvangt 60.000 verkochte exemplaren later nog steeds dankbare lezersbrieven.

In deze aflevering praat ze met Esther Bergsma, expert hoogsensitiviteit, sociaal-wetenschappelijk onderzoekster en auteur van vijf boeken, waaronder Het hoogsensitieve brein. Ook voormalig radio- en televisiepresentatrice Eva Daeleman is te gast. Ook zij schrijft boeken waarmee ze mensen wil inspireren hun eigen levenspad te bewandelen. In deze aflevering vertelt ze openhartig over hoogsensitief zijn als vrouw, partner, dochter en moeder.