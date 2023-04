Podcast Duidelijk (24 min)

▶ Zo overleef je als avondmens je 9-to-5: ‘Het uur waarop je opstaat is belangrijker dan hoe laat je gaat slapen’

Prof. dr. Johan Verbraecken is longarts en medisch coördinator van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen. Beeld Getty Images

Steeds meer mensen voelen zich de hele dag moe. Ook bij jongeren is nachtrust een aanzienlijk probleem: meer dan de helft geeft aan vaak slecht of te weinig te slapen. Is onze maatschappij wel juist ingericht voor het bioritme van de tiener? En hoe overleeft een avondmens in een 9-to-5-job? ‘Het uur waarop je opstaat is belangrijker dan hoe laat je gaat slapen.’