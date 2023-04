Podcast Duidelijk (23 min)

▶ Zo duur is het leven voor singles: ‘Vooral de kinderloze alleenwoner wordt gediscrimineerd’

Beeld ROBIN UTRECHT

Alleen wonen is de norm in België. In 9 op de 10 gemeenten zijn alleenwonenden de grootste groep geworden. Toch is onze samenleving nog erg gericht op het klassieke gezin met kinderen. Worden singles en alleenwoners stiefmoederlijk behandeld? ‘De hoge belastingdruk is een blaam voor ons land.’