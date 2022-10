Podcast Duidelijk (26 min)

► Welke vrienden heeft Vladimir Poetin nog? ‘Hij staat veel meer alleen dan hij lijkt te denken’

Beeld AFP

Met indrukwekkende feestelijkheden in Moskou en een opvallend antiwesterse speech vierde Vladimir Poetin de illegale annexatie van vier Oekraïense regio’s. Daarmee neemt hij nog maar eens wat meer afstand van de westerse wereld, in de rotsvaste overtuiging dat hij elders bondgenoten genoeg heeft. Maar hoeveel vrienden houdt Poetin echt nog over? ‘Veel van wat hij zegt, is wishful thinking.’