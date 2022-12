Podcast Duidelijk (15 min)

▶ Wat brengt de toekomst voor de Rode Duivels? ‘Wees gerust, er is genoeg talent in België’

Beeld Photo News

Het is niet anders, het WK in Qatar stopt voor de Belgen na de groepsfase. Zijn de vette jaren voorbij voor de Rode Duivels, of mogen we nog steeds hopen op mooiere prestaties? ‘Het goede nieuws: ze speelden onder hun niveau.’