Podcast Geloof in ons (27 min)

▶ Waarom is een kerkelijk huwelijk alleen voor man en vrouw? ‘Ik kan de bijbel niet veranderen’

In de podcast ‘Geloof in ons’ gaat Laurens Bervoets op zoek naar een priester die twee mannen wil huwen. Beeld Wouter Van Vooren

Waarom is een kerkelijk huwelijk enkel weggelegd voor een man en een vrouw? In deze tweede aflevering van ‘Geloof in ons’ stelt podcastmaker Laurens Bervoets een fundamentele katholieke waarde in vraag. Is zijn zoektocht naar een priester die hem en zijn man wil trouwen wel de moeite waard?