Podcast Het inzicht (36 min)

▶ Rika Ponnet: ‘Mensen die lang samenleven, weten soms fundamentele dingen niet over elkaar’

portetten podcastreeks - Rika Ponet Beeld Thomas Sweertvaegher

Rika Ponnet heeft een relatiebureau, is bekend als seksuologe en relatietherapeute, en schreef al verschillende bestsellers over de liefde. In de podcast Het inzicht praat ze met De Morgen-redacteur Joël De Ceulaer over het menselijk tekort, over het seksboek dat ze nooit zal schrijven en over de Griekse filosoof Socrates, die 2.500 jaar geleden al wist hoe je het beste aan een therapeutisch gesprek begint.